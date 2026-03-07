薬局によって薬代は変わるのでしょうか？ 病院の近くの薬局を選ぶと安くなると聞いたのですが、薬局選びで医療費に差が出ることはありますか？

薬の値段（薬剤料）は基本的に全国同じ。変わるのは「薬局での手数料」

まず知っておきたいのは、「薬代＝薬の値段だけ」ではないという点です。薬局の会計は大きく分けると、薬そのものの費用（薬剤料）と、調剤や服薬指導などにかかる費用（調剤技術料・薬学管理料など、いわゆる薬局での手数料）で成り立っています。

調剤に関する費用は、国が定める「調剤報酬点数表」に基づいた点数で評価され、1点＝10円をベースに計算されます。

薬そのものの価格は「薬価（やっか）」という国の基準（薬価基準）で決まっており、同じ成分・規格・銘柄の保険適用医薬品であれば、基本的にどの薬局でも薬の定価は全国同じです。薬価の見直し（薬価改定）も、厚生労働省による国の手続きとして定期的に行われます。

つまり、薬局ごとに支払額の差が出るとしたら、主に調剤技術料や薬学管理料など、「調剤や説明に対する点数（調剤報酬）」の部分だと考えられます。



薬局によって金額が変わる主な理由

薬局での手数料には、代表的なものとして「調剤基本料」や説明・管理に関する点数（薬学管理料など）があり、薬局の体制や処方せんの受付状況によって算定できる区分や加算が変わります。

よくある誤解として、「病院近くの薬局のほうが安い」という話です。病院やクリニックの前にある薬局（いわゆる門前薬局）は、特定の医療機関からの処方せんが集まりやすい傾向があります。

この処方せんの集中の度合いや受付回数などによって、調剤基本料の区分が変わり、その結果として患者さんの自己負担額が少し上下する場合があります。ただし、「必ず安い」と決まっているわけではありません。

一方で、薬局が手厚い対応をしているほど、算定できる加算が増えることもあります。例えば、服薬状況を継続して確認したり、医療機関や患者さんへ必要な情報提供を行ったりする業務が、「服薬情報等提供料」などの点数として評価されます。

また、夜間・休日の対応や在宅での服薬管理など、利用する時間帯やサービス内容によって別途加算がつき、費用が変わる場面もあります。

ただし、多くのケースで「薬局を変えたら何千円も差が出る」というよりも、1回あたり数十～数百円程度の違いとして現れることが多いと考えられます（処方内容や各種加算の有無で変動します）。差の有無を気にするより、「どんな条件で金額の差が出るか」を知っておくほうが実用的です。



医療費を抑えたいなら安さだけではなく「トータルで損しない」薬局選びを

医療費を抑える目的なら、薬局選びで意識したいのは次の3つです。

1つ目は、ジェネリック（後発医薬品）を相談しやすい薬局かどうかです。先発品と後発品の薬価の差は、調剤基本料の区分の違いより患者さんの負担額に与える影響が大きくなりやすいからです。

さらに、2024年10月からは、ジェネリックがある一部の先発品（長期収載品）を医療上の必要性がないにもかかわらず希望した場合、先発品と後発品の価格差の4分の1に相当する「特別の料金（選定療養）」が通常の自己負担とは別に上乗せされる仕組みも始まっています。

いつも先発品を選んでいる方は、薬局で一度確認してみるとよいでしょう。

2つ目は、できれば同じ薬局にまとめることです。お薬手帳や薬局側の記録に情報がたまり、飲み合わせチェックや重複の防止がしやすくなります。結果としてムダな薬が減れば、医療費だけでなく体の負担も減ります。安さだけで薬局を変えるより、同じ薬局を使い続けたほうが出費を抑えられることがあります。

3つ目は、待ち時間や受け取りやすさも含めて考えることです。安さだけを優先して遠くの薬局を選び、移動の手間や交通費が増えてしまっては本末転倒です。必要なときに相談できる、営業時間が生活に合う、在庫がそろいやすいなど、通い続けられる薬局を選ぶことも節約につながります。



薬局で差が出るポイントを理解して、ムダな出費は減らそう

薬そのものの価格（薬価）は基本的に全国一律ですが、薬局での手数料（調剤報酬）は、調剤基本料や薬学管理料の区分や各種加算の有無によって変わります。そのため、同じ薬でも薬局によって支払額が少し異なることがあります。

「病院の近く＝安い」とはかぎらず、薬価と調剤報酬の仕組みを踏まえたうえで、ジェネリックの相談がしやすいか、継続して利用しやすいかまで含めて、薬局を選ぶのが大切です。値段だけに振り回されず、相談しやすい自分に合う薬局を選ぶことが、医療費のムダを減らす近道になるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー