月島で110店舗が出店する「太陽のマルシェ」開催‐テーマは「和×SDGs」
太陽のマルシェ実行委員会は3月14日・15日、7回目となるSDGsをテーマにした「太陽のマルシェ」を、月島第二児童公園で開催する。
太陽のマルシェ
「太陽のマルシェ」は、「食べる・買う・学ぶ・体験」がひとつになった、あたらしいかたちの都市型マルシェ。今回は、「和」と「SDGs」をテーマに掲げ、全国から約110店舗が集結する。
会場には、全国タパス選手権2025優勝店をはじめ、味に定評のある人気店が集結。宇治抹茶や桜のスイーツ、味噌を活用した和風グルメ、鯖の黒煮など、日本ならではの食文化を楽しめる品々が並ぶ。
愛知県に本店を構える生わらび餅専門店も出店
ナポリpizzaの専門店は、「味噌」使った特別メニューを提供
"和"をテーマにした、可愛いものづくり体験ができるワークショップも開催。籐家具の修理端材を使ったアロマディフューザー作りを体験できる。
籐家具の修理端材を使ったアロマディフューザー作り
SDGsへの貢献として、服の交換会や子ども靴のおさがり循環プロジェクトも開催。家庭で不用になった衣料品を世界の人々に寄贈する「&EARTH衣料品回収プロジェクト」では、不用衣料品を受け付ける。
