【銀座コージーコーナー×ディズニー】お花見をイメージしたプチケーキセット&クリームで花束をデザインしたプチデコレーションケーキ発売

銀座コージーコーナーは、2026年3月16日から4月9日までの間、「ディズニー お花見パーティー(9個入)」と「ディズニー ハピネスケーキ」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。いずれも店頭での予約は受付中。「ディズニー お花見パーティー(9個入)」のみ、ネット予約も受け付けている。

北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

【すべての画像はこちら】ディズニーキャラクターがお花見を楽しんでいる様子をデザインした春らしいパステルカラーのプチケーキ･花束デザインのプチデコレーションケーキ

◆「ディズニー お花見パーティー 9個入」税込3,564円

「ミッキーマウス」と仲間たちが花見を楽しんでいる様子を、春らしいパステルカラーのプチケーキにデザインした。「ミッキーマウス」はトレードマークの赤いズボンをラズベリーグラサージュで仕上げたタルトで、「バンビ」はプリン風味ホイップクリームとオレンジ風味スポンジのケーキでそれぞれ表現している。

【詰め合わせ内容】

･ミニーマウス:チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト

･ミッキーマウス:ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト

･桜の木の下で:桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ

･ピグレット:ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ

･お花見ショート:苺風味スポンジ&抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

･プー:チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないこと。

･お花見苺タルト:生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト

･バンビ:オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ

･ミスバニー&とんすけ:ピスタチオ風味ホイップクリームに黒ごまクリーム&きなこクリームを絞ったタルト

◆「ディズニー ハピネスケーキ」税込756円

「ミッキー&フレンズ」がお祝いしているシーンをイメージし、クリームで花束をデザインしたプチデコレーションケーキ。ふわふわのスポンジで黄桃入りのクリームを挟み、苺クリームとお花の形のチョコレートで花束のように華やかに仕上げた。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:398kcal

たんぱく質:4.1g

脂質:29.1g

炭水化物:30.3g

食塩相当量:0.2g

