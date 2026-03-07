サラリスト新作登場！汗ジミ対策が進化した快適インナー特集

汗ジミやベタつき、ニオイなど夏の悩みに寄り添う汗対策インナー「サラリスト」から、2026年の新作アイテムが登場しました。猛暑の長期化により汗との向き合い方が変化する中、着心地の良さと機能性を両立した新ラインアップが充実。綿混素材を中心に、さまざまな汗悩みに応えるアイテムがそろいました。日常をもっと快適に過ごしたい方に注目の新作です♪

最強汗ガード大汗さんシリーズ

猛暑対策として人気の「大汗さん」シリーズには、ブランド史上最強のガード力を備えた新作が登場しました。

汗を大量に吸収しながら汗ジミを防ぐ設計に加え、綿混素材とキシリトール加工によるひんやり感で暑い日も快適に着用できます。

「汗取りインナー・綿混胸と背中汗ガード三分袖（超最強大汗さん）」は価格2,990円、カラーはブラック・ベージュ・アイスグレーの3色展開、サイズはS・M・L・LL・3Lの5サイズ。

脇だけでなく胸元と背中にも防水布を内蔵し、リュック使用時の背中の汗ジミにも対応します。

「汗取りインナー・綿混ショート丈フレンチスリーブ（大汗さん）」は価格1,790円、カラーはブラック・ベージュの2色展開、サイズはS・M・L・LLの4サイズ。

生地面積を抑えたショート丈設計で、涼しさと汗対策を両立した軽やかな着心地が魅力です。

新発想＆ブラトップが充実

汗をかいた後に取り外せる「脱げるんジャー」シリーズからは新作として「瞬間！汗脱ぎインナー・首（脱げるんジャー）」が登場しました。

価格990円、カラーはブラック1色、サイズはM～LとL～LLの2サイズ展開。襟ぐりの汗ジミや黄ばみを防ぎながら、服を着たまま簡単に取り外せる便利なアイテムです。

ブラトップシリーズには素材や機能が異なる5商品が新登場しました。

「汗取りインナー・さらりとやわらか綿ブラタンクトップ」はS～LLが2,490円、3Lが2,690円で、カラーはブラック・サンドベージュ・チャコールグレー・アイスミントの4色展開。

サイズはS・M・L・LL・3Lの5サイズ。カップ裏まで綿100％のやさしい肌触りが特徴です。

「汗取りインナー・しめつけない綿混ブラトップフレンチ袖（大汗さん）」は価格2,700円、カラーはブラック・ベージュ・アイスグレーの3色展開、サイズはS・M・L・LLの4サイズ。

脇汗をしっかり吸収しながら締め付け感を抑えた設計です。

「冷やしさらっとコットン・ベアトップリブブラキャミソール」は価格2,290円、カラーはブラック・オフホワイト・サーモンピンク・チャコール・ライトベージュの5色展開。

サイズはS・M・L・LLの4サイズ。接触冷感機能付きの綿混素材で夏も快適に着られます。

「冷やしさらっとコットン・チュール使いのワイドリブブラタンクトップ」は価格2,490円、カラーはブラック・ライトベージュ・ダークブラウンの3色展開、サイズはS・M・L・LLの4サイズ。

チュール使いのデザインで見た目の涼しさも楽しめます。

「冷やしさらっとコットン・ワイドリブスクエアブラタンクトップ」は価格2,490円、カラーはブラック・ライトベージュ・ダークブラウンの3色展開、サイズはS・M・L・LLの4サイズ。

スクエアネックデザインでアウターにも合わせやすい一枚です。

汗悩みに寄り添う新作インナー

猛暑が続く近年の夏は、汗を止めるのではなく快適にケアすることが重要になっています。

サラリストの新作は、綿のやさしい着心地と機能性を両立し、汗ジミやベタつきを気にせず過ごせる工夫が満載。

ブラトップから部分用インナーまで幅広くそろっているので、自分の汗悩みに合わせて選べるのもうれしいポイントです。快適な夏を過ごすための一枚を見つけてみてください♡