「難関大学」を回避する／させられる女子たち…男子は浪人を選ぶのに、女子はランクを下げる傾向となる頑固なジェンダートラック

ある調査によると、全国の国立大学における男女比は、おおよそ6:4（6が男子）だが、難関大学になるにつれ、その女性比率は下がっていくという。さらに「浪人する」という選択肢が女子には少ないことも判明している。



【図】都道府県別・男女別の四年制大学進学率





本記事では書籍『なぜ「地方女子」は呪縛になるのか』より一部を抜粋・再構成し、難関高校に通う女子が男子に比べて「浪人する」という選択ができない背景、そして女性を特定の職業へといざなっていくジェンダー・トラックを解説する。

「難関大学」を回避する／させられる女子たち

大学進学率については年々男女差が縮まっているが、「どの大学へ進学するのか？」については、依然として男女差が根強く存在している。表2は、入試選抜度が高いと言われている「難関国立大学」の学部学生に占める女子の割合を示している。



国立大学全体でも女子学生は4割に満たないが、「難関国立大学」になると、その割合はさらに低くなることがわかる。この点について、二つの研究から詳しくみていこう。

その名もずばり「難関大に進学する女子はなぜ少ないのか」を著した教育社会学者の伊佐夏実によると、「難関高校」から「難関大学（偏差値60以上）」へ進学する割合は、男子が53.8％なのに対し、女子は37.6％と大きな差がある。

「学力偏差値」が高い高校出身であれば「難関大学」へ進学するトラックに乗る傾向にあるが、それだけでは説明できない男女分化が生じている。

この背景の一つに、（合格保証のない）浪人を選択してでも「難関大学」へチャレンジするかどうか、が存在している。

表3は、高校の偏差値、保護者の社会経済的背景、在住地域における浪人割合を男女ごとに示したものである。

「難関高校」は業績主義的競争に乗りやすいこと、追加の教育費を捻出する経済的余裕や教育投資へ意欲のある家庭であること、予備校などへのアクセスに恵まれた都市部に暮らすことが浪人の選択に影響を与えているという。

「難関高校」であれば、先輩やクラスメートが浪人を選択することを見聞きすることで、浪人への抵抗が薄まることは誰しも想像できるだろう。ただし、こうした傾向がより強いのは、男子である。

興味深いことに、女子は都市度による影響がみられない。浪人してでも「難関大学」への進学を目指す際、在住地域の「壁」が存在するのは男子であり、女子は浪人すること自体に「壁」が存在している可能性がある。

「下降移動組」

こうした「難関大学」への進学可能性をもっていたにもかかわらず、進学しなかった（できなかった）者たちを伊佐は「下降移動組」と名付け、誰が下降移動するのかを明らかにしている。

簡潔に述べるならば、男子と比べて女子の方が下降移動しやすい。先述した浪人のように、家庭の社会経済的背景や学習意欲が高いほど、三大都市圏に居住している場合、「難関大学」へ進学する傾向にあり、この傾向そのものについては男女差がみられない。ところが、そうした傾向とは関係なく下降移動する者が、女子にだけみられるという。

なぜ、女子は「難関大学」を回避してしまうのか。資格取得、職業教育の重視が背景にある、と伊佐は指摘する。

下降移動組の女子の13.8％が看護師、薬剤師、医療技術者といった医療職、8.6％が教職を高校2年生時点で希望する職種に挙げており、四年制の医療系学部と六年制薬学部、教職系学部へ実際に進学した下降移動組の女子は25.1％であった（男子は10.9％）。

医療・教職系学部は、「学力偏差値」が50～59の大学に72.2％が位置づいており、「難関高校」からの進学としては下降移動へつながることになる＊2。

医療職・教職を女子が希望するのは、「将来の見通しが不透明」だからである。「難関高校」の女子の就業継続意識は、下降移動するかどうかにかかわらず、「結婚・子育てで仕事を中断するかもしれないが、基本的には一生働きたい」が5割、「働けなくなるまで一生仕事を続けたい」が1割程度となっており、キャリアの追求と向き合える（あるいは中断を気にしなくてよい）男子とは対照的に、キャリア継続へ向けた困難を想定しているという。

その中で実現可能性が高く、手堅いキャリアとして、医療職・教職が好まれている可能性を伊佐は指摘している。

この研究を通して、伊佐は次のように述べている。

難関高校出身女子のライフコース展望には、男子のほとんどが想定していない、「結婚や子育てによる仕事の中断」が織り込まれている。

そうしたなかで、ライフイベントの影響を受けてもなお雇用や賃金の面での安定性が確保され、仕事と家庭の両立が図れる特定の職業へ、なおかつそれは女性役割の面からみても「女性向き」とされる特定の職業へと女性をいざなっていくジェンダー・トラックは、維持されている。

1990年代に中西祐子が明らかにした女子特有の進路選択、ジェンダー・トラックは、現在も存在している＊3。

複数の条件を考慮する進路選択

「大学を選択する論理とジェンダー」を著した教育社会学者の知念渉は、大学収容力の高い三大都市圏にもかかわらず、（特に男子校の）男子たちが浪人する傾向にあることを明らかにしている。

興味深いことに、男子は現役と浪人の間で大学選択の傾向がほとんど変わらず、入学難易度の高い国公立大学へ進学する傾向にあるという。

男子たちの進路選択は競争や上昇志向をもとに行われやすく、男子校のような「男子だけで構成された空間」は、特にそうした雰囲気が加熱されやすい土壌があるのかもしれない。

一方、女子は浪人の選択によって進学先の大学が異なる。浪人する女子は、男子と同じような大学進学をする傾向にあり、現役の女子は、1960年以降に新設された私立大学や「看護・保健・薬」の専攻へ進学する傾向にある。

浪人選択だけでなく、どの大学（あるいは専攻）へ進学するのか、についても大きく二つの軸が存在し、男女で重視する軸が異なっていると知念は指摘する。

一つ目が、「国立／私立」「地域移動あり／なし」「一般入試／推薦等」という軸である。知念によると、国公立大は大半が一般入試であり、学費が相対的に安いために地域移動も許容される一方、私立大は推薦入試等で入学する割合が高く、学費が相対的に高いために地域移動が許容されにくい。

どちらかと言うと、男子はこの軸を重視して大学進学を行う傾向にある。二つ目が、「教育」「医・歯・獣」「看護・保健・薬」という特定の職業と結びつきやすい専攻と、「人文科学」「社会科学」という汎用的な教養を身につけられる専攻という軸である。

女子はこちらの軸を重視して、大学進学を行う傾向にある＊4。

同性内でも出身地域によって傾向が異なる。三大都市圏出身者（特に女子）は、私立大学や「人文科学」「社会科学」を選択する傾向にある。

また、中核私立大学＊5も進学先として選択される傾向にあり、中でも三大都市圏の男子は、国公立大への進学とは別に、中核私立大学への進学が典型的な選択肢として存在しているという。

地方中枢都市圏やその他の出身の女子も、私立大学を選択する傾向にあるが、三大都市圏の女子と比較して「教育」「医・歯・獣」「看護・保健・薬」の専攻を選択しやすい傾向にある。

伊佐の研究も含め、女子の大学進学は、将来の職業と結びつくような、いわゆる「手に職」系の専攻が選択されやすい傾向にあるが、三大都市圏以外（「地方」）の女子たちが特にその傾向をもっているといえよう。

以上みてきたように、大学進学を選択する際、私たちは「国公立か私立か」「どの専攻か」「合格できるか」などのいずれか一つを悩むわけではなく、大学進学にかかわるそれらを総合的に検討し、最終的な選択を行うことになる。

その選択には出身地域や性別、高校の偏差値も影響していく。

知念の言葉を借りるならば、「複数の力学が作用する」中で大学進学は選択されている。どの大学（専攻）へ進学するのかは、社会的諸条件から自由に行うことが難しいのである。

脚注

＊1 大学ごとに情報公開時期が異なっており、大阪大学と九州大学は2025年、それ以外の大学は2024年のデータとなっている。

＊2 教職を希望することは、男女ともに下降移動へつながり、医療職は女子のみ下降移動へつながりやすいことを伊佐は指摘している。

＊3 「難関大学」に限らず、女子は大学合格見込みを低く見積もる（悲観的な）傾向にある。豊永耕平（『学歴獲得の不平等―親子の進路選択と社会階層』勁草書房、2023年）によれば、女子は男子と比べて「頑張れば合格できる」と考える大学偏差値を1・977も低めに見込んでいる。興味深いことに、高校偏差値や校内成績などが同じくらいであっても、「頑張れば合格できる」と考える大学偏差値を女子は男子と比べて1・955も低く見積もる。

＊4 進路希望においても、女子は男子より医療系や教育系を志望する傾向が明らかになっている（髙松里江「進路選択におけるジェンダー・トラック：男女間・同性内の進路希望の違いに着目して」、「理論と方法」第37巻（第2号）、2022年）。

＊5 慶應義塾、中央、法政、明治、立教、早稲田、同志社、立命館、関西、関西学院を指す（豊永耕平「社会階層と社会移動全国調査（SSM調査）における学校名コードの加工」、「応用社会学研究」64号、2022年）。

なぜ「地方女子」は呪縛になるのか

寺町 晋哉

2026年1月17日発売

1,045円（税込）

新書判／208ページ

ISBN： 978-4-08-721394-2



大学進学において、生まれ育った地域、性別、通っている高校、保護者の学歴など、特に多くの壁＝社会的諸条件を乗り越えなければならないのが「地方女子」。

個人の努力や意志の問題に矮小化すると、「壁を乗り越えられないのは自己責任」という重荷を子どもたちに背負わせかねず、「地方女子」を呪縛にしてしまう。

選択の背景にある「当たり前」はどのようにつくられているのか──。

本書では「地方女子」の置かれた現状を教育、制度、経済、社会意識、ジェンダーなど多角的な視点から分析し問う。



【目次】

序章 「地方女子」は「呪縛」なのか？

第1章 「地方」からみた大学進学

第2章 どのように”女の子”になるのか

第3章 理系から遠ざけられる女子たち

第4章 女子はなぜ四年制大学へ進学しにくいのか？

終章 「地方女子」を呪縛にしないために

あとがき