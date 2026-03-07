新潟のスキー史を振り返ると、かつて湯沢町が東京都湯沢町と呼ばれるほど“バブルの熱”を象徴するような話題があった。



移動の道具として広がったスキーは、オリンピックや映画、交通網の整備に後押しされ、レジャーから“一大カルチャー”へ。定番となったウインタースポーツのスキー・スノーボードと新潟の関係を振り返る。

■第一次スキーブーム レルヒ少佐が伝えた“一本杖スキー”

日本のスキー文化は新潟県上越市高田・金谷山で始まった。



1911年(明治44年)に、当時のオーストリア・ハンガリー帝国の軍人レルヒ少佐が、旧陸軍兵士たちに向けスキーの指導をした。これが日本初のスキーとされている。



レルヒ少佐が指導したスキーは、2本のストックを使わず、1本の長い杖を左右に持ち替えながら滑る“一本杖スキー”だった。



レルヒ少佐が初めてスキーを指導した翌年の1912年(明治45年)、日本初のスキー競技会が開かれ、その後スキーの普及活動が始まる。スキーが広がる上で大きかったのは、生活での実用だ。高田郵便局が雪深い山奥に郵便を届けるためにスキーを用いて配達を始め、県内各地でも冬季の郵便配達にスキーが使われるようになった。それを目にすることで一般に広く知られるようになったのだ。

■第二次スキーブームで“レジャースポーツ”に

1960年代～1970年代頃にかけて、スキーは“レジャースポーツ”として浸透していく。その背景には、加山雄三さん主演の映画「アルプスの若大将」や、札幌オリンピックの影響だとされている。若者の間では、車や鉄道でスキーに出かけて温泉地に宿泊する「スキー旅行」が流行。スキー場の周辺に宿泊施設が増え始めたのもこの頃からと言われている。



ファッションにも“時代の空気”が見える。スキーウエアはぴったりとしたパンツと細身の上着が流行っていた。また、上級者の間では、上着は着ずに“スキーセーター”を着て滑るのがオシャレだったようだ。

■バブル景気に訪れた 第三次スキーブーム

1980年代～1990年代、バブル景気とともに第三次スキーブームが訪れる。



象徴として挙げられるのは、1987年(昭和62年)公開の映画「私をスキーに連れてって」の大ヒットだ。さらに、1982年(昭和57年)の上越新幹線開業、1985年(昭和60年)の関越自動車道全線開通等、全国的な交通網の整備が後押しとなった。



過熱するスキーブームとバブル経済が頂点に達した1990年(平成2年)、新幹線の駅に直結する「ガーラ湯沢スキー場」もオープン。当時の様子やその後に台頭したスノーボードの歴史、スキー場の現状については本編で詳しく紹介している。