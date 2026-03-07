LE SSERAFIM・KAZUHAも驚き “圧倒的実力者”LDHダンサーに“残酷すぎる”審査結果【『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』】
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第2話が、3日にABEMAにて配信された。
【番組カット】まさか…圧倒的実力者・SARAが脱落
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第2話では、1話に続き、2次審査の模様が放送された。EMILY、LEXIE、SAMARAの3人が踊る課題曲をバックに、Femme、Jazz Funk、Hip Hopの3ジャンルから1つを選択してパフォーマンスするダンス審査が行われた。
LDHのダンサーとして活躍する20歳の参加者・SARAは、ダンス審査で全体2位という高いスキルを見せながらも、「1位しか選ばれないこのオーディションでは、今から1位を取らないと意味がない」と悔し涙を流す。
続くボーカル審査では「自分の声を見つけられていない」「もう少しガーリーな表現も見たかった」と厳しい評価を受け、グループとのバランスなど総合的な判断により、無念の脱落となった。これにはKAZUHA（LE SSERAFIM）も「2位だったのに落ちるんだ…」と驚きを隠せない様子。圧倒的な実力者が舞台裏で泣き崩れる姿は、オーディションの厳しさを物語り、波乱の結末となった。
