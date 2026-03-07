フリーアナウンサーの鷲見玲奈さん（35）が2026年3月1日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン姿での撮影中の様子を披露した。

「久しぶりの撮影」

鷲見さんは、「久しぶりの撮影」と報告し、撮影のオフショットと動画を投稿。「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」といい、「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、水色のシャツを羽織り、白いキャミソールとデニムのショートパンツを着用。緑のソファに膝をつき、笑顔をみせていた。3枚目では、白い壁をバックに、片手を頭の上に置いて真剣な表情をみせていた。4枚目では、ソファの上で三角座りをして、微笑んでいた。動画では、さまざまなポーズをして笑顔をみせる撮影中の様子を披露した。

この投稿には、「とにかく美しい！」「変わらぬ美貌に感動です！」「可愛いすぎる」「変わらない透明感」「美脚が眩しい」といったコメントが寄せられていた。