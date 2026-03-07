効果を上げるため体幹トレーニングで意識すべき4つの筋肉とは！？【体幹の話】

体幹トレーニングで腹横筋/腸腰筋/多裂筋/大臀筋を意識すべき理由

体幹力強化に重要な４つの筋肉を知る

腹横筋・腸腰筋・多裂筋・大臀筋の４つは、ぜひ覚えておきたい大切な筋肉です。腹横筋は、４つの筋肉（体表面から外腹斜筋、腹直筋、内腹斜筋、腹横筋）で構成される腹筋の一番深部にあります。

みぞおちから下腹部、脇腹、背骨までをぐるりと覆っているインナーマッスル。腹式呼吸で息を吐くときに使われます。正しい姿勢の維持にも必須の筋肉で、内臓を包むコルセットのような役割も担っています。

腸腰筋は、腰椎と大腿骨をつないでいる筋肉（腸骨筋・大腰筋・小腰筋）の総称です。太腿を上げる、骨盤を支える、腰を安定させるなどの働きがあります。

衰えると、体幹の力が腕や脚にスムーズに伝わりにくくなり、太腿やふくらはぎがたるんできます。前傾姿勢や骨盤後傾の要因になり、拮抗筋である大臀筋も弱くなってしまいます。

大臀筋は、お尻を覆う大きなアウターマッスルです。立ち座りや歩行、ランニング、ジャンプなどの動作に使われる一方、骨盤を支えて体幹部を安定させる働きもあります。

多裂筋は、頚椎から骨盤まで伸びる細長い筋肉です。脊柱を安定させ、動かすときにも使われます。正しい姿勢を保つために欠かせない筋肉で、日常生活からスポーツまで、そのパフォーマンスを左右します。体幹トレーニングは、これらの筋肉を意識しながら行いましょう。

