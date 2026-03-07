社会の変化を捉えるのは時間もかかるし難しい。株価が上がりやすい！ヒントを探せるもっと簡単な方法とは？【図解 株式投資の話】

社会の変化を捉えるのは時間もかかるし難しい。株価が上がりやすい！ヒントを探せるもっと簡単な方法とは

「株で儲けるヒント」

「社会の変化を捉えるか。難しそうだな。調べる時間もないし」

このように思った方も多いことでしょう。たしかに、初心者の方には少し難しいかもしれません。そこまで時間がないという方も多いはず。

でも、大丈夫です。もっと簡単な方法があります。

株式市場で注目されている「テーマ」を把握しましょう。株式市場ではその時々によって、注目を集めているテーマがあります。

たとえば、「生成ＡＩ」の普及によって半導体の需要が急激に高まると、株式市場では「半導体」が注目を集めるテーマになります。

テーマに絡んだ株は「買いたい」という人が多くなり、株価が上がりやすくなります。

注目度の高いテーマの調べ方

では、注目度の高いテーマはどのようにすればわかるのでしょうか。

調べ方にはさまざまな方法がありますが、最も簡単なのは以前、紹介した「株探」を利用する方法です。

株探のトップページの下のほうに「人気テーマのランキング」があります。これを見れば人気テーマがすぐにわかるわけです。

「各テーマのリンク」をクリックすれば、そのテーマに関連した銘柄が一覧で表示されます。

「人気テーマのランキング」から「多くの人に買われそうなテーマ」を選び、そのテーマに絡んだ銘柄を狙っていくのも１つの手です。

