本年は、週刊新潮の創刊70周年にあたる。それまで総合週刊誌は、「週刊朝日」や「サンデー毎日」など、取材記者や販売網を有する新聞社でないと発行できないといわれてきた。だが新潮社はこれに挑戦し、1956（昭和31）年2月、「週刊新潮」を創刊。出版社でも総合週刊誌を出せることを証明した（経済専門週刊誌としては、1955年創刊の「週刊ダイヤモンド」が先行）。

創刊直後から大成功とはいかなかったようだが、次第に新聞とはちがった独自の記事が評価され、定着するようになる。すぐに他社も次々に追随。出版界に、“総合週刊誌ブーム”がやってくるのである。そのきっかけとなった記事が、「週刊新潮」創刊2年目の1958年9月1日号に、7ページにわたって掲載された、《特別レポート 私は死神から逃れた》だった。

乗客名簿を追って…（写真はイメージ）

【写真を見る】この記事が「週刊誌報道のスタイルを確立した」と言われた名レポートだった

生と死を一瞬で分けたものとは

この年の8月12日夜、羽田空港発、名古屋小牧空港に向かった全日空5045便（ダグラスDC3型機）が下田沖での連絡を最後に、消息を絶った。乗客30名、乗員3名のプロペラ機である。

翌日、大島沖で機体の一部や遺体を発見。33名中、18名の遺体を収容し、残り15名は絶望と判断された。通称「全日空下田沖墜落事故」と呼ばれる、全日空開業以来、初の人身事故であった。当時は、まだ航空機にフライト・レコーダーやボイス・レコーダーなどが搭載されていなかったせいもあり、正確な墜落原因は、いまだに不明である。

記事は、この事故にめぐり合わせたひとびとの生と死を分けたドキュメントなのだが、むかしから、こんなふうに伝えられてきた。

「事故の一報が入り、マスコミが一斉に全日空の営業所に押しかけた。だが週刊新潮の新人記者が到着したときには、すでに搭乗者名簿は新聞各社が持ちかえっており、余分は残っていなかった。しかたなく新人記者は、キャンセル客のリストをもらって帰った。そのリストをもとに、搭乗していたかもしれないひとたちに話を聞き、いかにして死神から逃れたかをレポートにまとめた。これが、週刊誌ならではの独特な視点の記事として、“伝説”となった……」

この“新人記者”が、この年の4月に入社したばかりの後藤章夫記者（1935〜2000）だといわれている。のちに週刊新潮次長を経て、写真週刊誌「FOCUS」初代編集長に就任。前代未聞の「200万部」を突破、「フォーカスされる」（隠し撮りされる）なる流行語を生み、社会現象となる週刊誌をつくったひとである。

週刊新潮OBのAさん（現在60代後半）は、後年、新潮社常務となった後藤氏に、このときの思い出話を聞いたことがあるという。

「どうも伝わる話は、かなり大げさなようです。後藤さんは、こう言っていました――『搭乗者の名前は、すぐ新聞に、全員の住所と勤務先名が写真入りで出たんだから、わざわざ名簿なんかもらいに行かないよ。取材に行った営業所に、たまたまキャンセルしたひとの名前と連絡先が何人か残っていたので、それをメモして帰ってきただけだよ』と」

いまでは考えられないことだが、当時は、事件や事故が発生すると、被害者も加害者も、実名どころか、勤務先・部署・肩書き、さらに住所は細かい地番まで、すべてが顔写真付きで新聞に掲載されていた。よってたしかに搭乗者名簿など、もらいに行く必要はなかったのだ。

また、タイトルが《私は死神から逃れた》となっているせいか、キャンセルしたひとの話で記事全体ができているように思われがちだが、これも正確ではない。実際に読んでみると、搭乗して遭難したひとと、キャンセルして命拾いしたひとの、双方のエピソードが紹介されている。つまり、いったいなにが、生と死を分けたのかを描いているのだ。

当時、この記事は、驚きをもって読まれたという。というのも、このころは、まだTV普及率は20％前後（もちろんカラーではなく、白黒時代である）。国民が接するメディアといえば、ラジオと新聞がほとんどであった。しかし、新聞には、これほど詳しいドキュメントは載っていない。多くの読者は、週刊誌の記事とはどういうものかを、週刊新潮で知ったのである。

では、いったい、どんな記事なのだろうか。

15分遅れていれば、乗らなかったのに…

名古屋の鉄工所のS社長（34歳。記事では実名、以下同様）は、従弟のH氏（28歳）、同業のY氏（47歳）とともに5日前に上京し、精力的に所用をこなしていた。そして8月12日19時53分羽田発の全日空5045便で名古屋へ帰る予定で、3枚の切符を申し込んでいた。

ところが、この日の夕方、H氏のみに東京での新たな用件が発生。とても19時53分には間に合わないだろうと、H氏は自分の分をキャンセルした。しかし、S社長は、

〈「その用件をなんとか早く済ませて、一緒に帰ろう、飛行機の切符はなんとかなる」といった。H氏が「いや自分は汽車で帰るから」といったが、なぜか、執ように「別々に帰るより……」と繰り返し主張した。〉

そこで、H氏は用件を早く切り上げ、3人でタクシーに乗り、羽田空港へ向かった。H氏の1席くらい、空港でなんとかなるだろうとの見込みだった。ところが、

〈三人を乗せた車がスピードを増し、京浜国道から羽田の方に折れる分岐点にさしかかった時、S社長が「あっ、しまった！ 切符を忘れた！」と叫ぶ。S社長とY氏の分と二枚、事務所に置き忘れたのだ。車は急ターンしてふたたび大田区入新井町の事務所へ。羽田飛行場に着いたのは七時三十分すれすれであった。〉

このとき、タクシーが遅れれば、彼らは、5045便に乗ることはなかったのだが、ギリギリで間に合ってしまった。だが、やはり満席で、何度掛け合っても、H氏は乗れなかった。「私はもういいから、汽車で帰ります」というH氏だったが、

〈改札になる時、S社長はH氏に「会社の印鑑をお前持って帰ってくれ」と突然いいだして預けたが、考えてみるとH氏よりS社長の方が早く名古屋に着くのだし（それまで一度もこんなことはなかった）、また預かる理由もないので、H氏はそういってまた印鑑をS社長に返した。〉

かくして、S社長とY氏は機上のひととなり、H氏ひとり、東京駅へ向かったのだった。遭難したY氏の父親（74歳）は、週刊新潮の取材に「もし切符を忘れたことに、もう十五分あとで気がついていたら、あの飛行機には間に合わなかったのに……」と語っている。

また、空席がなかったために難を逃れたH氏は、こう語っている。

〈「飛行場でS社長はこうもいっていました。“お前一人汽車で帰さずに、オレも汽車で行くといいのだけど、もう大分留守にしていて心配だし、子どもの顔が見たいから悪いけど先に帰るよ”――ついぞ、そういうことを言い出したことがなかった人なので、ちょっとへんな気がしました」と、沈痛な表情で言葉を結んだ。〉

その日が「火曜日」だったので……

乗客のなかで、ぎりぎりで空いたキャンセル席が手に入り、搭乗できたために遭難した人物を、週刊新潮は突きとめている。名古屋に本社をもつ外車輸入会社の、東京支社に勤務するF氏（29歳）である。13日に名古屋本社で会議が開催されるので、「特急に乗って、12日中には名古屋についているように」との指示を受けた。

ところがこの時期はお盆の帰省客で列車は満席。しかたなく、12日夕方、全日空5045便を申し込む。だが、これも満席だった。しかし代理店が「直前にキャンセルが出ることもあるので、一応、空港でウェイティング（待機）されてみては」という。そこで、19時過ぎに羽田へ到着。すると、運よくキャンセルが1席出て、F氏は機上のひととなる……。おそらく、もう少し遅かったら、このキャンセル席は、前述の名古屋のH氏が買っていたことだろう。

そのF氏が買ったキャンセル席に、本来、座るはずだったと思われる女性を、週刊新潮は探し出して話を聞いている。それこそ「死神から逃れた」女性だ。Rさん（24歳）で、夫は米軍横田基地に勤務するアメリカ人軍属である。

その夫が、出張で、12日夕方に米軍の軍用機で、横田基地から小牧空港へ飛ぶことになった。そこで妻のRさんも名古屋で一緒に過ごそうと、ほぼ同時刻に米軍機と並行するようにして小牧へ飛ぶ全日空5045便を申し込んでいた。

12日、世田谷に住むRさんは、午前中から美容院へ出かけた。だが、どこも定休日。12日は火曜日だったのだ。実は、記事では説明されていないが、戦前から戦後しばらくの間、日本には「休電日」があった。電力不足だったので、一定時間、停電になる措置だ。西日本では月曜日が、東日本では火曜日が「休電日」だった。よって、パーマで電気を多く使う美容院は、東日本では、以前から火曜日に休む店が多かった。このころ、すでに「休電日」はなかったが、多くの美容院は、そのまま火曜定休だったのである。Rさんは、

〈「なんとなくイヤーな気持ちになった」が、それでも彼女は新宿まで出かけ、Iデパートの美容室にいった。が、そこも満員でなかなか順番が回ってこない。「なんだか、きょうは旅行に出たくないなあ」とぼんやり考えながら、やっとセットを終えたのが三時半ごろ。〉

ところが、小牧へ向かうはずの夫が家に帰ってきた。軍用機が満席で、どうしても乗れない。そこで、夫は、翌13日朝8時の全日空便を申し込んできたという。

〈Rさんの便は十二日の十九時五十三分。どちらかに合わせなければ一緒に行けない。たぶん十九時五十三分の便でも、座席は取れると思ったが、Rさんは朝からのセットがうまくいかなかったことなどを考えあわせて、その夜はついに旅立たないことに決めた。／十二日の午後五時ごろ、彼女は予約を取り消したが、果たしてその余った一つの座席を誰が占めたのか、むろん彼女は知らなかった。〉

おそらくそのキャンセル席を買ったのが、前記のF氏だったと思われる。週刊新潮は、名古屋観光ホテルに宿泊中のRさんを追いかけ、話を聞いている。

〈「結局、夫が軍用機に乗れなかったことが幸いしたのですが、たしかにあの日、わたしは足どめされたような気がしました。美容院が休みでセットがうまくいかなかったこともありますが、大体わたしは昔から予感が当たるんです。」〉

ホッとするRさんだったが、さすがに、帰りは飛行機に乗る気がせず、ふたたびキャンセルしたという。

このように《特別レポート 私は死神から逃れた》は、たったひとつのキャンセル席をめぐって、わずかな判断や時間の差が運命を決めてしまう不可思議さと残酷さを、如実に描いていた。記事には、全部で7組の、遭難者たちと、「死神から逃れた」ひとたちが登場する。これこそが、当時のTVやラジオや新聞にはできない、週刊誌ならではの、新しい報道スタイルだったのだ。

引き継がれた“遺伝子”

以後、週刊新潮は、事件や事故をストレートに描くのではなく、その裏で起きていたドラマや周辺の出来事を描くことで、全容を浮かび上がらせるスタイルを確立させていく。いまでは、どのメディアでも当たり前になった手法だが、まさに、週刊新潮の“発明”だったのである。先のOB氏が語る。

「後藤さんは、あの記事について、ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』の手法だというようなことをいっていました。アメリカのジャーナリストが、原爆投下直後の広島で取材した名作ルポです。6人の日本人が、なぜあの地にいて、どうやって生き延びたのか、その後、どのような苦労を経たのかを描いていました。初出はアメリカの『ザ・ニューヨーカー』誌ですが、週刊新潮は、創刊前に同誌を取り寄せて研究していたそうです。たしか、記事をまとめたのは、ジャーナリストの草柳大蔵さん（1924〜2002）だと聞いた記憶があります」

その“遺伝子”は、以後も引き継がれ、2000年代以降でも、たとえば《「日航機」御巣鷹山墜落から30年！ 「死神」から間一髪逃れた「キャンセル・リスト」の後半生》（西所正道・筆、2015年8月25日号別冊）といった記事で、同様のスタイルが貫かれている。

ちなみに、その記事に登場するO氏（75歳/1985年の事故当時45歳）は、その日、予定より早く用件が終わったので、早めに大阪の自宅にもどりたかった。そこで、事故機となるJAL123便（18時発）のキャンセル待ちの列にならんでいた。だが、あと1人のところで満席になり、難を逃れたひとである。

このO氏が、本来手にしていたチケットは――「1985年8月12日19時35分、羽田発伊丹行き」だった。1958年8月12日の全日空5045便と、まったくおなじ日、しかも、ほぼおなじ時間帯の便だったのである。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部