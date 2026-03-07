“彼氏12年いない”ギャル芸人、「付き合うという形式はとらない」意外な理由を告白も「かなり特殊」

お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、恋人をつくらない意外な理由を告白する場面があった。

【写真】きょんちぃが恋人をつくらない決定的な理由「かなり特殊…」

3月5日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦の模様を放送。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、かなで（3時のヒロイン）、きょんちぃ、グラビア・タレントの清水あいりの3人が、前回に続いて本音トークを繰り広げた。

今回はきょんちぃが、「彼氏12年いないんですよ」と衝撃の告白をして一同を驚かせる。

その理由を「彼氏がいると『今何してる？』『誰といる？』『どこにいる？』を無限に考えちゃうから」と説明したきょんちぃ。

これが彼氏ではない相手にはそう思わないと考えたため、自分を守るためにあえて彼氏をつくらないという選択をしていると明かした。

一方で、彼氏はいないものの「セフレ以上彼氏未満は何回かつくったことる」と独自の恋愛スタイルを告白。

「付き合うという形式は取らない」という話を聞き、「憧れる」と目を輝かせるかなでに、スタジオからは「ロールモデルになっちゃった」と思わずツッコミが飛んだ。

きょんちぃはさらに「人を好きにならなくなった」と、好きな人にのめり込んでしまうのが怖いと吐露。かつては恋愛が原因で「ライブとちっちゃったり、ネタ合わせに（好きな人を）連れて行っちゃったりとか」と、仕事に影響が出た経験も振り返った。

この仰天エピソードに、先ほどまで憧れを抱いていたかなでは「ネタ合わせに好きな人を連れて行く!? かなり特殊…」と爆笑していた。