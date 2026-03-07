Pixel 9aが売れてる！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/3/7
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
6位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 A5 5G(au)（OPPO）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Pixel 9a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
