広島市にあるバーで毎月６日に行われている『被爆者の証言を聞く会』は、２０年の節目を迎えました。今は亡きバーテンダーの男性が始めた会を、広島市出身のシンガーソングライター・ＨＩＰＰＹさんが引き継いでいます。その思いを取材しました。

広島市出身のシンガーソングライター・ＨＩＰＰＹさん。歌詞に込めたストレートなメッセージが、幅広い世代のファンの心を捉えています。





■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん「準備が多めなんで、びびって早めにきました。２０年前、ここから始まったっていうことなんで。いやあ２０年前、よく始められたと思いますけどね。」

ＨＩＰＰＹさんは毎月６日、広島市内の繁華街にあるバーに足を運びます。ここで開いているのが、『被爆者の証言を聞く会』です。ＨＩＰＰＹさんのもう一つのライフワークです。



■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん

「何不自由なく広島で生活できてて、友達と笑いあえたり、流川でも乾杯とかできるこの幸せな場所で、『ほんまにこんなことあったんじゃ』っていうことが、実際それを体験された方を目の前にして、『これ知っとった方がええわ』って思ってですね。」

『被爆者の証言を聞く会』は、今は亡き憧れの先輩・バーデンダーの冨恵洋次郎さんから引き継ぎました。自らが営むバーで、毎月６日に被爆者に体験を語ってもらう会を、２００６年の２月から始めました。

■バーデンダー 冨恵洋次郎さん

「バーデンダーとして、いろんなお客さんが来るときに広島出身でやっていますから、それに答えられるようにはなりたいなっていう。僕らの今の時代なんかより、めちゃくちゃ辛い思いをしているのに生きて、さらに、僕らにそういうことを伝えてくれるってことは、すごいことじゃないですか。」

会を続けてきた冨恵さんを、病魔が襲います。末期の肺がんでした。しかし、３７歳で亡くなる１か月前まで被爆者を招いて、証言に耳を傾けました。冨恵さんから活動を託されたのが、当時会に通っていたＨＩＰＰＹさんでした。



■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん

「冨恵さんから『ちょっとＨＩＰＰＹ、オレしんどいけぇ、手伝ってくれんかのぉ』って言われたんですよ。病気でも乗り越えてこられて、この思いを引き継ぐって言うのは、僕でいいのかなっていうのはあったんですけど。（平和活動に）そこまで興味がなかったですから、興味を持つことが怖かった部分もあったので。」

不安を抱えながらも、冨恵さんの思いを受け継いだＨＩＰＰＹさん。本業の音楽の傍ら、８年以上にわたって毎月『被爆者の証言を聞く会』を続けてきました。



■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん

「（墓参りで）久々にお会いできました。語り部の会、まだ続けることできているんで、冨恵さん自身も２０年続くと思っていたかどうかわからないですけど、無理はすんなよと言われていたんで。」

『被爆者の証言を聞く会』の参加費は１０００円。２０周年の節目の会には、いつもより多いおよそ７０人が席を埋めました。、福岡県北九州市から初めて訪れた人もいました。



■北九州市からの参加者は…

「原爆の関係っていうか、小倉に落ちるものが長崎に落ちたっていう、そういう関連があってですね。ちょっと興味があってきました。」

参加者から、２０周年のお祝いにとおにぎりの差し入れをいただき、２３９回目の会が始まりました。



■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん

「何より２０年前、よくぞこの場所から、冨恵さんはこの会を始められたなと。もう本当、先輩すごいなと改めて感じております。」

この日、体験を語ったのは伊藤正雄さん（８５）です。４歳の時に被爆し、姉と兄を亡くしました。参加者は、伊藤さんの話にじっと耳を傾けます。



■被爆者 伊藤正雄さん

「近くの空き地に集められた遺体は、１０人ぐらいを積み重ねて、石油をかけての火葬でした。こんな光景が１週間も続いたでしょうか。このときの光景だけは、脳裏に焼き付き、臭いが鼻について、忘れることのできない出来事となりました。」

■参加者たちは…

「すごく生の声ですね、聞けて良かったと思います。北九州の方に帰ってですね、家族なり友人に伝えていきたいなと思います。」

「そのときを知っておられる方の話に、勝るものはないです。実体験が、やっぱり一番の証言。」

被爆者の言葉を受け止めた参加者たちは、自ら感じたことを伝え合います。２０年間、毎月紡がれてきた平和への思いです。



■シンガーソングライター ＨＩＰＰＹさん

「草の根活動っていうのもこうやって続けていくと、ずっと今に続いているんだなっていうふうに実感しながら、ちょっと目頭が熱くなりましたね。県外からも冨恵さんに会いにっていう方も、たくさんおられましたしね。すごいなって思いますね。まだ生きてますね、冨恵さんは。」

受け継がれた思い。一人のバーテンダーが始めた毎月６日の集いが、ヒロシマの記憶を静かにつないでいます。



