¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾ÌîÍ¦»Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç2»î¹ç¡¦5²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨5.40¤À¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î21Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï2²ó¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ï3²óÌµ¼ºÅÀ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Ï25Ç¯3·î6Æü¤Î¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¢¤Þ¤êÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½é¼ÂÀï¤«¤é¼«¿È¤Î»ý¤Áµå¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Î©¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤É¤¦¤³¤¦¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º2»î¹ç¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢¡ º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡¡ÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¤¿23Ç¯¤Ï8¾¡¡¢24Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24Ç¯¤Ï¸òÎ®ÀïÁ°¤Î¼èºà¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯¤Ë¸þ¤±´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤ë·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢9»î¹ç¡¦49²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.08¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡¢23Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥Ï¡¼¥É¡É¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¡£¡Ö¤¿¤À¼ÂÀï¼«ÂÎ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤«¤Ê¤êÆü¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÎ©¤Ã¤¿»þ¤ËÅÐÈÄ´¶³Ð¤¬¤¦¤Þ¤¯ÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½ÐÎÏ¼«ÂÎ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤ÏÂ®¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¡¢¤È¸À¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀï¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1»î¹ç¤º¤ÄÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç³«Ëë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ÎÄ´À°¤Ç·ë²Ì½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¡¢ÊÑ²½µå¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀµÄ¾Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Ä¤±¤¿²ÝÂê¤ò1¤Ä¤º¤ÄÄÙ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¤Ï¡×¡£
¡¡¡ÈÆâÍÆ¡É¤ò½Å»ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ