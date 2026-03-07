Image: Amazon

あんなに面倒だったのに！

と掃除への向き合い方が変わると思います。そもそも掃除って、基本「面倒」なものじゃないですか。できればやりたくないやつ。

それが、なんだ、掃除ってこんなに楽しかったのか！ と思えるくらい掃除に対する意識やモチベーションが変わったのがコチラ。

ケルヒャー マルチクリーナー OC 3 Foldable 17,800円 Amazonで見る PR PR

「バケツのケルヒャー」です。

今、18％OFFで1万7800円とめちゃくちゃお買い得。ベランダやサッシを見て、「汚れてるな…」と少しでも思ったら、コイツ買っておいたほうがいいですよ。

ケルヒャーの常識を覆した水道・電源に移動しないポータブル！

Image: Amazon

ケルヒャーって結構メジャーですよね。水の高圧洗浄でブシャー！っと汚れを洗い流せるヤツ。

ただ、あれらって強力な分、水道につなぐ必要があるし、電源への接続も必要。…とカジュアルさとは対局にあるところを、見事ポータブルに落とし込んだのがこの「バケツのケルヒャー」です。

特徴をまとめると…

・USB-Cでの充電式、フル充電で15分可動 ・最大8リットルの水を注げて持ち運べる（水道接続不要） ・水圧は水道の2倍くらいのパワー。泥汚れはイケる！ ・簡単に折りたたんで収納できる

といったケルヒャー。

GIF: 小暮ひさのり

水道がない場所、電源がない場所でも使えるので、ベランダ掃除やサッシの掃除などにガッチリとハマるんですよね！

アウトドアなどでも泥落としに便利ですし、なんならお風呂場の掃除などにも活用できます。僕はコレ使って、掃除の楽しさが倍増しました。

レビューは以下をどうぞ。

ベランダ掃除、これでいいじゃん。新作｢バケツのケルヒャー｣が手放せない

Source: Amazon