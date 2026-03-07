【ZARAの花柄】は大人も余裕でイケそう！ 1点投入で主役級♡「上品アイテム」

今シーズンは、ロマンチックなディテールをコーデに取り入れるのがトレンド。可憐な花柄プリントアイテムは、1点投入するだけで今っぽく、垢抜けた印象を与えられそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代に似合いそうな花柄の「上品アイテム」をご紹介。ガーリーすぎず、大人の魅力を引き出してくれそうなシャツやワンピが登場します。

主役級に映える！ 大人に似合う上品見えシャツ

【ZARA】「リボン付きプリントシャツ」\6,590（税込）

花柄と大きなリボンが目を引く、ロマンチックムードたっぷりのシャツ。甘いディテールのアイテムですが、くすみ感のある落ち着いた配色とハイネックデザインが、上品な雰囲気を醸し出し、ミドル世代に似合う着こなしを楽しめそうです。ジーンズでカジュアルダウンしたり、スニーカーでスポーティに振ったりするのが、今の気分。

着回し抜群かも！ レトロっぽ可愛いワンピ

【ZARA】「フローラル柄ランジェリーミディワンピース」\7,990（税込）

レトロな配色がクラシカルな雰囲気を演出。繊細な花柄プリントや華奢なストラップ、シャープなVネックデザインが、大人女性の魅力を引き立ててくれそうです。ジーンズをレイヤードしたり、シャツやデニムジャケットを羽織ったり。気分やシーンに合わせて自由にスタイリングできるワンピで、春コーデのバリエーションが広がりそうです。

1軍になるかも！ ビンテージ感のあるスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION フラワー柄スカート」\10,990（税込）

ビンテージ感のある花柄で、周りと差がつくこなれ感のあるスタイルを楽しめそうなスカート。レーヨンをブレンドした素材によるドレープの美しさも魅力です。アシンメトリーな裾が歩くたびにヒラヒラ揺れて、優美な雰囲気を演出してくれそう。軽やかな印象も与えられそうなスカートは、暖かくなってくる春に向けて大活躍しそうです。

ミドル世代もトライしやすいスカーフ

【ZARA】「フラワー柄スカーフ」\4,390（税込）

「花柄が似合うか心配……」そんなミドル世代は、小物から挑戦してみて。ニュアンス感のある花柄とシックな配色が、大人っぽく垢抜け感のある雰囲気を演出してくれそうなスカーフ。フリンジもいいアクセントを与えます。ワントーンコーデにメリハリをきかせたいときや、きちんと感のあるスタイルに遊び心をプラスしたいときにもぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i