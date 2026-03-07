高い場所にはコレッ！！【3COINS】おしゃれにストックできる♡「取手付き収納」

限られたスペースを有効活用しながら、見た目にもこだわった収納を取り入れてみませんか。今回は、利便性とデザイン性を兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の収納用品をご紹介します。豊富なラインナップの中から、取手付きで出し入れがしやすく、日常使いに便利な収納用品をピックアップ。おしゃれな空間づくりや出し入れしやすい収納に役立つグッズを、ぜひチェックして！

900mlのペットボトルを立てたまま収納！

落ち着いたブラウンで、インテリアに馴染みそうなこちら。ナチュラルな温もり感がありながらも水洗いができる、ラタン調の「《洗える》PPラタン収納取手付きトール」は、大きなペットボトル等を立てて収納できるのが魅力です。サイズは約縦25 × 横17.5 × 奥行き32.5cm（取手除く）。価格は\1,430（税込）です。

迷ったらコレ！ 使いやすいサイズ感の取手付き収納

350mlのアルミ缶飲料が入る高さの「《洗える》PPラタン収納取手付き」は、あらゆる場所で大活躍間違いなしかも。キッチンなら缶入り飲料の他に、缶詰、調味料やレトルト食品を収納可能。クローゼットなら靴下などの小物、ランドリールームならタオル入れとしても使えそう。サイズは約縦13 × 横17.5 × 奥行き32.5cm（取手除く）。価格は\1,100（税込）です。

どちらも、高い位置にある収納や、奥行があるクローゼット、物置等の棚にも使いやすい取手付き。さらに、水洗いできて清潔さが保てるところが嬉しいポイントです。3COINSの店舗の他、公式オンラインストアでも購入可能です。

