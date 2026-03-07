巨大なコーラの氷を作った氷屋が話題になっている。



【写真】圧巻です！話題になった巨大コーラ氷

氷屋さんが作る、巨大なブロックのような透き通った氷。それを、何と全てコーラで作った氷屋が登場しXで話題に。



「奈良唯一の製氷メーカーの本気度を見せつけます」との文言とともに投稿されたのは、褐色の巨大氷。投稿したのは、奈良県奈良市唯一の製氷業者「日乃出製氷株式会社」の４代目である中孝仁さん。大きさやお味など、話を聞いた。



――この実験は、いつ頃、どんなきっかけで行われたものですが？



中：4年前にサイト制作会社の担当の方が、サイト作成のおまけでYouTube撮りましょうかという事から始まりました。昔からジュース凍らせたらどうなるんやろ？と思ってたんです。



――大きさは？



中：コーラ 140リットル、凍らせるのに4日間かかりました。



――糖度が高く炭酸の液体を凍らせるのは難しいのでは？普通の水との凍らせ方の違いを教えてください。



中：通常は氷缶に水を入れて、パイプで空気を送り込み、撹拌しながら凍らせていきます。同じ方法で凍らせてみたのですが、糖度が高く添加物が多いせいか、なかなか凍りませんでした。通常3日のところ4日凍らせましたが、結局は凍り切ることはありませんでした。



――どうやって食べられましたか？



中：外側は甘みのないコーラ風味のシャリシャリ氷で、削れるほどの硬さもなくそのまま食べました。内側は甘いフローズンジュースのようになっていました。氷は外側から凍り、内側には不純物、今回でいうとコーラの原液みたいなものが集まってきます。とても甘く苦みのある液体でした。



――中さんや、一緒に召し上がった皆さんのお味のご感想をお聞かせください！



中：こんなもんかな…といった感じですね（笑）。コーラ氷を作ったときは、食べ方やSNS投稿を考えていなかったのでもったいなかったです。



――次凍らせてみたいものは？



中：次なにを凍らせようか考え中です。美味しく食べられるように工夫したいですね。今回コーラ氷でバズりましたが、私の夢は世界に日乃出製氷純氷「大和氷室」を届ける事。日本全国にもっと広げていく事なので、普及に繋がればと思っています。



◇ ◇



SNSでは「シュワシュワするのかな？」「デカすぎる」「コーラ飲むとき薄まらないから良いかも」「ガリガリ君コーラ味みたい」「コーラをコーラせたってことか」などの反響が集まった。日乃出製氷株式会社独自の、72時間かけて凍らせる純氷「大和氷室」。今回のバズをきっかけに、全国普及が期待される。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）