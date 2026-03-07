来週の『ばけばけ』トキ＆ヘブン、入籍を機にどちらかが国籍を変えることに
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」が3月9日〜3月13日に放送される。
【写真】息子の名前も決定！
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第111回（3月9日放送）あらすじ
トキとヘブンの息子の名前が「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日のように家族に勘太のかわいいところを聞くほど。
そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。2人はどちらかの国籍を選ぶことになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
