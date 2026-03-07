都内で“家賃1.9万円”の激安シェアハウスに住む20代男性の生活「無理して稼ごうとは思わない」同じカレーを1週間食べることも
家賃1万9000円という破格の激安シェアハウスに流れ着いた若者たち。なぜそこに住み、どのような貧困生活を送っているのか。実際に住民に集まってもらい話を聞くと、「お金はほどほどでいい」という令和の新しい価値観を持った若者貧困の姿があった。
◆今回の座談会参加者”
・青山 司さん（仮名・28歳）／漫画家
大学時代に就職活動を始めるも、コロナ禍と被り挫折。そんななか、かつて趣味でマンガを描いていたことを思い出し、クラウドソーシングで見つけたWEBマンガ制作の仕事をこなして生活するように
・夏木 俊英さん（24歳）／芸人
芸人を目指し、熊本県から原付で3〜4日かけて上京。Ubereatsで毎日2万円を稼ぎお笑い養成所の学費70万円を貯めて同期とコンビを結成、念願の芸人デビューを果たした
・野本 尊さん（22歳）／フリーター
高校卒業後、新潟県から上京。一度は伊豆の旅館で働くも、人間関係のトラブルから退職し、東京の激安シェアハウスへ流れ着く。ネットで小遣い稼ぎを行うことも
◆激安シェアハウスに住む理由は？
――なぜ激安シェアハウスに住むように？
青山 シェアハウスを検索できる専門サイトで、「家賃2万円以下」という条件で検索して唯一ヒットしたのがここだったんですよね。少し怪しいなとは思ったんですが、ほかに選択肢がなかったので入居しました。
夏木 僕は芸人になりたくて、5万円だけ握り締めて4年前に上京してきたんです。それで、何となく憧れがあった吉祥寺に住みたくて不動産屋に行ったのですが「敷金・礼金など含めて入居には45万円足りません」と。いきなりマイナス45万円と表示された電卓を見せられて門前払いされまして……。途方に暮れていたときに『東京で一番安い家』とグーグルで検索してここに辿り着きました。
野本 僕は閉鎖的な地元の新潟から出たくて上京しました。ただ、お金に困ってしまったので最安条件を検索してここを見つけました。
青山 みんな経緯も仕事もバラバラですよ。自分は在宅でできるマンガの仕事で月9万円くらい稼いでます。最近は商品紹介や企業PRのマンガはなくなってきているので、ウェブの縦読みマンガのアシスタントをしています。以前、頑張りすぎて潰れちゃうことがあって、月10万円分までが自分の働けるライン。だから10万円を超えないように仕事量を調節しているんですよ（笑）。
夏木 僕はお金というより時間かな。芸人の収入はまだないので、メインはUberEatsで、出演できるお笑いライブは突然決まるので、時間の融通の効くこの仕事が一番いいんです。たまには先輩芸人から紹介されるバイトも単発であるんですが、ライブやアイドルのチェキ会の整理手伝いをして、最低時給あるかどうかの小さな臨時収入です。月収は8万円くらい。
野本 自分は青山さんに近いですね。今はUberEatsばかりで月15万円くらいありますが、フルタイムの仕事は人間関係で揉めて、続けられなくなって。以前は、ポイントを集めて現金化する「ポイ活」をメイン収入にしていたんですが、今はもう美味しい案件がなくて。一番旨みのあった楽天ポイントが渋くなってからは全然です。
夏木 コロナ禍はいろんな企業がポイントを大盤振る舞いしていたよね。その頃なんかは、ポイ活だけで生活できる良い時代だった。今は月に1万円くらいになる案件がたまにあるくらい。良い案件があれば、住民の中でも情報共有したりしています。
野本 ただ、UberEatsって繁忙期と閑散期があって。真冬や真夏は外に出たい人が減るから儲かるんですが、それ以外の時期は仕事が少ないんで普通の飲食店のバイトをしてました。これから春にかけては他のバイトを探す必要があるんで困りますね……。
