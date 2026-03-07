4か月で6406万円稼いだFXトレーダーが断言「通貨ペア選びより大事なもの」とは？
自民党の歴史的圧勝で株高・円安が進み、日経平均株価は史上最高値の6万円に届きそうな勢いの一方、物価高で株式投資、FX、金投資など資産運用の注目度がますます高まっている。
FX取引を始めると、よく抱える悩みの一つが、「通貨ペアは絞ったほうがいいのか？」というもの。シンガポール在住のFXトレーダー、及川圭哉さんも「『取引する通貨ペアは絞ったほうがいいのか、複数のペアを監視したほうがいいのか』というご相談はよくいただきますね」と話す。
及川さんは27分という短期トレードで256万円を稼いだり、2025年も4か月で6406万円の利益を得るなど、シンガポールに住みながらFXをする専業トレーダー。10万登録を突破したYouTubeではリアルタイムトレードを見せたり、2500人以上在籍するトレーダー集団「FXism」（エフエックスイズム）を主宰し、トレーダー育成にも力を入れている。
◆銘柄を絞るより重要なのは「同じ時間帯を見続ける」こと
高市政権が盤石なものとなり、円安傾向が続くと見込まれる今、FXなら「ニュースでもよく耳にして情報を得やすいドル/円に絞る」のがよさそうに思えるが、及川さんはどう考えるのか。
「実際に取引する銘柄を絞ること自体は、大いにありだと思っています。私も長年、ポンド/豪ドルのショートが得意でやってきました。上昇相場の中でも、上げきらないところの下げを取るというスタイルです」（及川さん）
一つの通貨ペアを極めることには、やはりメリットがあるようだ。
「ただし、私は取引する通貨ペアよりも、さらに重要なものがあると考えています。それは『同じ時間帯を見続ける』ことです。
同じ通貨ペア、そして同じ時間帯、この2つを継続することで、その通貨ペアのクセやパターン、あるいは時間帯による動きのパターンが肌感覚としてわかってくるんです」（及川さん）
◆仕事の休日にデイトレードをすると、なぜか負けてしまう理由
同じ時間帯を見続けることで、「今日はいつものパターンじゃないな」ということに気づける「感性」がとても重要だという。
「昔からよく報告をいただくケースに、『普段やらない時間帯をやって大負けした』というものがあります。例えば、いつもは夜のニューヨーク時間にドル/円だけをトレードしている人が、たまたま平日に休みが取れたからと、日中の東京時間や、夕方の欧州時間に挑戦して負けてしまう……。
なぜ、このようなことが起こるのかというと、ドル/円のクセやパターンはわかっているつもりでも、時間帯が違うと、どこまでポジションを引っ張っていいか、どこで損切りすべきかの加減がわかりにくくなるからです。
普段やらない時間をやると、特にこのようなことが起きがちです。通貨ペアの選択もさることながら、トレードする時間帯を固定することのほうが、むしろ重要だと思っています」（及川さん）
「私はよく相場を人にたとえるのですが、同じ人を見続けることで、その人のクセや特徴への理解が深まるのと同じです。『今日はこの人、機嫌がいいのかな』とか『やけに今日は暴れるな』とか。
ポンド/円のように普段はよく動く通貨ペアが、いつもほど動かなかったら、『今日は全体的にボラティリティ（変動率）が小さいんだな』と判断するようなイメージでしょうか」（及川さん）
◆勝ち方は無数にある。自分に合ったスタイルを見つけることが本質
プロのトレーダーである及川さんは、10通貨ペアを常にウオッチしていて、通貨の強弱を見ながらトレードしているそうだ。最も強い通貨を買い、最も弱い通貨を売る、といった具合だ。
「私のようにいろいろな通貨ペアを見るのが正しい勝ち方なのかなと不安に思う方もいるかもしれません。でも、違うんですトレードの勝ち方なんて無数にあります。私はいわゆる『順張り』ですが、『逆張り』だけで億を稼ぐ人もいます。
