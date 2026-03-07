台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気のジェシー（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。日本戦から一夜明けて早朝から移動車で“爆睡”する様子を投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36名から選抜された12人が来日した。

台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。

日本戦から一夜。ジェシーは自身のインスタグラムストーリーズで、台湾チア仲間の秀秀子（エミリー）との移動中の2ショットを投稿。さらに別の投稿では「爆睡」と移動車で深い眠りに入っている様子も公開した。

銘傳大学の経済・金融学系を卒業し、外資系航空会社の客室乗務員に内定した経験もあるが、最終的に台湾での活動を選んだジェシー。21年から富邦ガーディアンズのチアチームに参加。22年に味全ドラゴンズのチアチームに移籍した。しかし開幕前に足のケガをしてしまい全休。23年に富邦ガーディアンズのチアチームに復帰した。