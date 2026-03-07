「突然のことで驚いた」湾岸道路で“銀色の物体”に乗り上げ 交差点を曲がると逆走車にバッタリ「70代くらいの男女」
東京の湾岸道路で、落ちていた“銀色の物体”に車が乗り上げる瞬間がカメラに捉えられた。愛知では、交差点を曲がった先で逆走車とバッタリ対面する事態も。相手の運転手は70代くらいに見えたという。
なぜそこに？道路上に危険すぎる落下物
東京・江東区を走る湾岸道路で撮影されたのは、道路のど真ん中に落ちていた銀色の「何か」に乗り上げる瞬間だ。
映像をよく見ると、落ちていたのは脚立だった。
目撃者：
突然のことで驚きましたが、大きな事故につながらず安堵しました。
交差点で逆走車と“ばったり”遭遇
一方、愛知・岡崎市でも、前方から危険が迫る瞬間がカメラに捉えられていた。
目撃者が交差点を左折した、その時だった。
本来いるはずのない場所で信号待ちをしていたのは逆走車だ。
目撃者：
左折した際にちょうど逆走車とばったり会った感じです。
目撃者：
特に何も動揺せず、とにかく真顔みたいな感じでしたね。右折しようとしてましたね。
目撃者によると、逆走車を運転していたのは70代くらいの男性で、助手席にも同年代とみられる女性が乗っていたという。
（「イット！」 3月4日放送より）