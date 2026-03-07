なぜか拗ねているラブラドールレトリバーさん。遠くからそのお姿を撮影してみると、拗ねている理由が判明して…。まるで人間の子どものような行動が可愛すぎると話題になっているのです。

思わずニヤけてしまうその微笑ましい光景は記事執筆時点で14.4万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『なんか大型犬が拗ねてるな』と思い見てみたら、おててを伸ばしていて…まるで『人間の子どものような光景』】

なぜか拗ねている大型犬→遠くから撮影した結果…

Xアカウント『@terry20240730』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「テリー」くんのお姿。

この日も飼い主さんと共にお家でのんびりと過ごしていたというテリーくん。飼い主さんがふとテリーくんのほうを見てみると、どうやら『拗ねモード』を発動していたのだといいます。

『なんか拗ねてるなぁ』と思い、何気なくそのお姿を撮影してみたら…そこには、可愛すぎる『理由』が隠されていたのだといいます。

まるで『人間の子どものような理由』と『行動』に反響

不満げな表情を浮かべながら、だらんと伏せていたというテリーくん。その左手は…『おそと』という会話ボタンの上に置かれていたのだそう。

どうやら『お外に行きたい』というアピールを飼い主さんが気付いてくれないことに拗ねてしまっていたというテリーくん。

『もう、何回も言ってるのに…』なんて言いたげな表情、ボタンに乗せられたままのおてて。まるで小さな子どもが駄々をこねるかのようなそのお姿はあまりにも愛くるしいものだったそう。

テリーくんが見せた微笑ましいその行動は多くのユーザーをほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」という絶賛コメントが寄せられています。

赤ちゃんと暮らすお姿が尊すぎる…！

ちょっぴり怖がりでおっちょこちょいなテリーくんは、1歳の男の子。まだまだわんぱく盛りでありながらも、赤ちゃんが誕生して以来、とっても優しく接しているお姿はあまりにも尊いもの。

いつでもどこでも飼い主さんのことを監視するという大役も担っており、時には飼い主さんが食べている焼きそばの略奪を企てることもあるのだとか。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすテリーくんのお姿は日々ラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@terry20240730」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。