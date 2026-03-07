ご飯が欲しくて圧をかけるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で132万2000回再生を突破し、「想像以上の圧でした」「笑ってしまいました」「目でものを言うタイプw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ごはんまだ？』大型犬が圧をかけてきたので、正面から撮影してみたら…想像を上回る『表情』】

圧をかける大型犬

Instagramアカウント「cocoraysora」の投稿主さんは、ゴールデンドゥードルのソラちゃんと暮らしています。ソラちゃんは、『賢くて、ちょっぴりおバカ』なわんこなのだそう。今回は、食事前のルーティンについて紹介しました。

ご飯を与える前、ソラちゃんは必ず投稿主さんに圧をかけてくるのだそう。至近距離で座り、静かに視線を送ってくるのだといいます。吠えるでもなく、暴れるでもなく、ただただじっと一点を見つめるソラちゃん。

お手本のような「圧」を毎回かけてくるソラちゃんですが、今回はそんなソラちゃんを正面から撮影してみたそう。

正面から撮ってみたら…

圧をかけている最中のソラちゃんを正面から撮ると、想像を超えるほどの迫力！！真剣な眼差しで見つめる表情から、ご飯への想いが伝わります…。

さらに、ソラちゃんのルーティンは、10分以上続くこともあるとか。5倍速で再生してもほとんど動かないソラちゃん。ご飯が出てくるまでは、ソラちゃんの圧は止まらないようです。

最後は「ンフー！」と息を吐き、「そろそろ限界だよ！」とアピール。こんなに可愛い圧なら、いくらでもかけられたいかも…！？

この投稿には、「アップになった瞬間吹いたw」「私も圧かけられたい～」「可愛いから大盛りで食べさせたい」など、多くのコメントが寄せられています。

小型犬にも圧をかける

ソラちゃんが圧をかけるのは、投稿主さんだけではありません。同居する小型犬さんが食事をとっている間も、自分の分を食べ終えたソラちゃんが、正面からじっと見つめているのだとか。

祈るような気持ちで、小型犬さんをガン見するソラちゃん。すると、その迫力に圧倒されたのか、はたまた優しさなのか、ご飯を2粒残したまま小型犬さんは去っていきました。

もちろん、ソラちゃんはペロリと2粒をたいらげたそう。ご飯のためなら、エネルギーすべてを使って一点集中してしまうソラちゃんなのでした♪

Instagramアカウント「cocoraysora」には、他にもソラちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「cocoraysora」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。