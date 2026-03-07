予讃線を走る「ほぼ特急形」の普通列車

全国には「特急形車両を使った普通列車」が運行されています。多くは「特急列車の末端区間を普通列車とする」「特急車両の回送を普通列車として走らせる」「有料の通勤ライナーに特急形車両を投入する」といった運行がほとんどですが、JR四国の予讃線には一風変わった列車が走っています。

【ほぼ特急形】これがキハ185系普通列車の「乗り得」車内です（写真）

それは「特急形車両を格下げ改造した車両」による長距離の普通列車です。

元の車両であるキハ185系は、1986（昭和61）年から国鉄が製造した特急形気動車です。現在もJR四国の特急「剣山」、JR九州の特急「ゆふ」などとして走っています。

JR四国は、N2000系特急形気動車が登場した2000（平成12）年から、余剰となったこのキハ185系を普通列車用の3000・3100番台へと改造したのです。

この改造は、外観の塗装変更と、座席の背面テーブル撤去、リクライニング固定化、座席カバーのビニール化にとどまりました。デッキ付きでクロスシートが並ぶ室内構成はそのままで、つまり「ほぼ」特急形の普通列車なわけです。

現在も、この普通列車仕様の3100番台6両が予讃線の松山〜宇和島間を走っています。定期運用は1往復のみですが、普通列車用として朝夕に柔軟に運用されているほか、臨時列車や増結用車両として使われています。

定期運用されているのは、松山5時51分発の普通列車911Dと、宇和島6時10分発の普通列車628Dだけです。

911Dに乗車しました。冬の早朝、金曜の松山駅は真っ暗で、夜行列車のようです。キハ185系3100番台2両編成ですが、特急でも3両編成が基本の区間ですから、見た目は特急そのもの。かつてヘッドマークが付いていた前面には「宇和島（長浜経由）」、側面には「普通」と書かれたサボが差し込まれています。

駅のホームで筆者（安藤昌季：乗りものライター）が列車を観察していると、乗り込もうとしていた年配のご婦人に「これは宇和島に行く特急ですか」と聞かれました。「宇和島には行きますが、普通列車なので3時間半かかります。特急は別のホームから、もっと後に出ます」と伝えると、慌てて列車を降ります。

改造後26年も走っていますが、現在でも「間違えられる」ほど特急の雰囲気ということです。実際、前述した格下げ改造以外は、設備もほぼ特急形です。ただし、トイレや洗面所は備わっていません。放送でも「車内にトイレはないため、駅のトイレをご使用ください」と案内されます。

実際に乗ってみた

松山を出発すると、列車はキビキビと加速します。車内はガラガラで乗客は8人のみ。市坪で1人乗車、北伊予で2人下車と、こまめに乗降がありました。南伊予は目の前の車両基地が壮観ですが乗降はなし。

6時10分の伊予市到着まで乗降なし。8分停車なので駅のトイレを使ってくださいと車内放送が流れます。1人乗車して出発。

ワンマン設備がないため、2両編成ながら車掌が乗務しており、デッキを通る度に頭を下げるのも特急列車のような雰囲気です。6時22分の向井原から「愛ある伊予灘線」の愛称が付いた伊予長浜経由の予讃線旧線に入ります。6時35分着の伊予上灘で17分停車。再び「トイレは駅で」の案内が流れました。

6時58分の下灘付近で周囲が明るくなります。海が目の前に迫る駅で景色が美しく、観光特急「伊予灘ものがたり」の観光スポットにもなっている駅です。ただ、朝7時では乗降客もなく静かでした。

動きがあったのは、7時14分の伊予長浜から。18人が乗車してきました。大半が高校生ですが、年配の乗車も見られました。伊予出石で高校生22人が乗車、伊予白滝で3人、八多喜で7人、春賀で11人乗車・2人下車、五郎で2人乗車と次々に増えて、車内はにぎわいます。

2両編成の座席はかなり埋まってきました。これがロングシート車両2両なら立客が出ていたでしょう。座席の多い特急形の強みを生かした運用といえます。

内子線と合流して、7時43分伊予大洲着。ここも8分停車でトイレ案内の放送が流れます。大量の高校生が下車し、入れ替わりで内子線からの乗客を含め少なくとも30人以上が乗ってきたため、座席の多くは埋まったままです。乗車率は70％程度に見えました。

ちなみに伊予大洲ですれ違った宇和島発の普通列車628Dも、同じキハ185系の普通でした。

西大洲で4人、伊予平野で3人が乗車。8時12分の八幡浜で93人が下車し、5人が乗車します。車内はかなり空きましたが、双岩で1人乗車、上宇和で1人乗車・2人下車。列車は30km/hほどでのんびり走ります。

上宇和で1人乗車・2人下車、卯之町で1人乗車、下宇和で2人乗車と、こまめに乗降があります。宇和島に近付くと海が見えてきますが、特急では一瞬の区間が、普通列車だとのんびり眺められます。高光から下車する客が増え、9時19分着の宇和島で8人が下車しました。

松山〜宇和島間は、日中の特急「宇和海」だと1時間33分。これに比べると今回の普通列車は3時間半と長旅でしたが、特急形の車内は快適で清掃も行き届いており、楽しい普通列車の旅でした。