気象台は、午前8時53分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。

佐渡では、7日昼過ぎまで暴風に警戒してください。下越、佐渡では、7日昼前から7日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■柏崎市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■十日町市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■村上市
□波浪警報
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■糸魚川市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■妙高市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■五泉市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■上越市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■佐渡市
□暴風警報【発表】
　7日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■魚沼市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■南魚沼市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■阿賀町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■湯沢町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■津南町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■粟島浦村
□波浪警報
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m