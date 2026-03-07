銀行預金が1000万円を超えたら複数口座に分散したほうがいいと聞きますが、証券会社でも同じように1000万円を目安に分散したほうがよいのでしょうか？

銀行預金は「1000万円まで保護」が基準になる

銀行でよく言われる「1000万円」は、預金保険制度（いわゆるペイオフ）が理由です。

利息がつく普通預金や定期預金などの一般的な預金は、金融機関が万一破綻したとき、1金融機関ごとに合算して元本1000万円まで＋破綻日までの利息が保護されます。超えた部分は、破綻した金融機関の財産状況によって戻り方が変わり、一部が戻らない可能性もあります。

一方で、決済用預金（無利息・要求払い・決済サービスを提供できる等の要件を満たす口座）は全額保護とされています。つまり銀行の分散は、制度上の上限をまたぐかどうかが判断の中心になります。



証券会社は「分別管理」が基本で、1000万円が基準とはかぎらない

証券会社での守られ方は、銀行預金と発想が少し違います。証券会社は法律により、顧客から預かったお金や有価証券を、会社自身の資産と分けて管理（分別管理）することが求められています。分別管理がきちんと機能していれば、「証券会社が破綻しても、基本的に顧客資産は顧客へ返還される」という考え方です。

ここで「1000万円は関係ないの？」となりますが、証券にはもう一段の仕組みとして「投資者保護基金」があります。ただし、これは「値下がり損を埋めてくれる制度」ではありません。

あくまで、破綻時に分別管理が十分でなく、顧客資産の返還がうまくいかなかった場合に限り、一定範囲で補償が行われ、上限が1人あたり1000万円とされています。

つまり、銀行のような「1000万円を境に危険が増える」というより、証券はまず分別管理で守り、万一それが崩れたときの最後の安全網として1000万円上限があるという位置づけです。

また、証券会社によっては顧客資産を信託するなどして、破綻時の保全をより確実にする仕組みを説明しているところもあります。



分散を考えるなら金額より使い分けで決める

では、証券口座は分散しなくていいのかというと、そうともかぎりません。ただし、判断のポイントは「1000万円かどうか」ではなく、もっと日常的な使いやすさです。例えば、次のような理由で口座を分けると管理がしやすくなります。

まず、目的別です。長期の積み立て用と、短期で売買する資金を分けると、うっかり使い込む事故が減ります。

次に、商品やサービスの使い分けです。証券会社によって得意な商品、手数料体系、ツールの使いやすさが違うので、目的に合わせて持つのは合理的です。

さらに、運用の継続性という観点もあります。システム障害やログインできないタイミングがゼロとはいえないので、生活防衛資金や当面使う予定のお金は、証券口座に置きっぱなしにせず、銀行に分けておくほうが安心です。

一方で、分けすぎると管理が面倒になります。NISAや特定口座の損益管理、入出金の手間、パスワード管理などが増え、「気づいたら放置」になりがちです。安心のために分散したのに、管理ミスで不安が増えたら本末転倒です。無理のない範囲で、メイン1社＋サブ1社くらいからでも十分です。



証券口座は1000万円よりも、管理の仕組みと目的で判断しよう

銀行の1000万円分散は、預金保険の上限という「制度上の境目」がはっきりあります。一方、証券会社は分別管理が基本で、破綻時に返還が滞った場合の安全網として投資者保護基金（上限1000万円）がある、という二段構えです。

そのため、証券会社を分散するかどうか・分散するならどうするかは、まず生活費や近いうちに使うお金は銀行に置き、次に投資は目的別に口座を使い分け、最後に自分が無理なく管理できる数に整える、という流れで考えると決めやすくなります。

仕組みを理解して、あなたにとって続けやすい形に整えるほど、資産運用は不安よりも手応えが増えていくでしょう。



出典

金融庁 預金保険制度

預金保険機構 まんがでわかる預金保険制度 03 保護の範囲

日本証券業協会 証券会社等の分別管理について

日本投資者保護基金 投資者保護基金制度とは

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー