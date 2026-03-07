実は30〜50代女性に多い「リウマチ」。33歳で発症した筆者が直面した、想像を絶する“副作用と闘病”のリアル
筆者が「関節リウマチ」（以下、リウマチ）の診断を受けたのは33歳の時。以来、10年近くにわたり治療を続けています。前編では、体に違和感を覚えてから診断に至るまでの経緯をお伝えしました。
一般的に、リウマチは「高齢者の病気」というイメージが根強くあります。しかし、実は30代〜50代の女性の発症が最も多いという事実はあまり知られていません。
現在は適切な治療により、見た目には「普通」の生活を送れるまでになりました。しかし、発症からの数年間は、まさに暗闇の中を歩くような過酷な日々でした。今回は、その知られざる闘病のリアルを振り返ります。
◆リウマチの治療法
整形外科で「関節リウマチの疑い」と告げられ、専門病院での精密検査を経て、正式な診断が下されました。
リウマチは、自分の免疫が誤って自分の関節を攻撃してしまう「免疫異常」の病気。現代の医学でも「完治」させることは難しいとされていますが、症状を抑え込み、日常生活に支障がない状態（＝寛解）を目指すことが治療のゴールとなります。
私の治療方針は、薬物療法。まずは免疫の働きを抑制する「リウマトレックス®」という飲み薬に加え、「生物学的製剤」による自己注射を併用することになりました。
「一刻も早くこの痛みから解放されたい！」
そんな切実な願いを込めて始めた治療でしたが、待ち受けていたのは想像を絶する苦難の日々でした……。
◆薬の副作用でとにかく気持ち悪い！
治療の柱となったのは、リウマチ治療で一般的に使われる「リウマトレックス®」という内服薬でした。しかし、この薬が私にとっては非常に厄介な存在となったのです。
服用を始めると、これまでの人生で経験したことのない「異質な不快感」に襲われました。吐き気とも、めまいとも違う。強いて言えば「猛烈な車酔い」に近い感覚ですが、それともどこか違う……。体は芯から冷え切り、とにかく得体の知れない気持ち悪さが続くのです。
副作用の出方には個人差があるようですが、私の場合は「ただ寝ているしかない」ほど。当初は週に2回の服用日でしたが、その日が来るのが恐怖でたまりませんでした。
幸いなことに、体は少しずつ薬に順応していきました。数ヶ月も経つと、相変わらず不快感はあるものの、寝込むほどではなくなったり、体調次第では不快感が半分程度に収まったりと、徐々に「慣れ」が訪れたのです。
この内服薬と並行して行っていたのが、生物学的製剤による「自己注射」です。
「自分で自分の体に針を刺す」という行為には、慣れるまで相当な緊張感がありました。幸い、こちらの薬には内服薬のような気分の悪さはなく、回数を重ねるうちにスムーズに打てるようになっていきました。
◆薬の副作用で感染症にかかりまくり！
薬の副作用で苦しんだのは、あの独特な「気持ち悪さ」だけではありませんでした。
リウマチ治療の肝は「免疫の抑制」です。それは同時に、外部の細菌やウイルスに対して無防備になることを意味します。これまで通り「至って普通」に生活していただけなのに、治療開始からわずか数ヶ月で、私の体は次々と悲鳴を上げました。
おたふく風邪に、皮膚が赤く腫れ上がる「蜂窩織炎（ほうかしきえん）」、さらには正体不明の高熱……。
「普通の風邪」で済まない状況を何度も経験し、ようやく私は悟りました。除菌シートを常備し、執念に近いほど手洗い・うがいを徹底する。そうした「人一倍の対策」が、私の新しい日常になったのです。その努力の甲斐あって、昨年は一度も感染症にかからずに過ごすことができました。
ただ、病気が奪っていったのは健康だけではありません。今でも苦い記憶として残っているのは、当時いい雰囲気だった男性とのエピソードです。
一般的に、リウマチは「高齢者の病気」というイメージが根強くあります。しかし、実は30代〜50代の女性の発症が最も多いという事実はあまり知られていません。
現在は適切な治療により、見た目には「普通」の生活を送れるまでになりました。しかし、発症からの数年間は、まさに暗闇の中を歩くような過酷な日々でした。今回は、その知られざる闘病のリアルを振り返ります。
整形外科で「関節リウマチの疑い」と告げられ、専門病院での精密検査を経て、正式な診断が下されました。
リウマチは、自分の免疫が誤って自分の関節を攻撃してしまう「免疫異常」の病気。現代の医学でも「完治」させることは難しいとされていますが、症状を抑え込み、日常生活に支障がない状態（＝寛解）を目指すことが治療のゴールとなります。
私の治療方針は、薬物療法。まずは免疫の働きを抑制する「リウマトレックス®」という飲み薬に加え、「生物学的製剤」による自己注射を併用することになりました。
「一刻も早くこの痛みから解放されたい！」
そんな切実な願いを込めて始めた治療でしたが、待ち受けていたのは想像を絶する苦難の日々でした……。
◆薬の副作用でとにかく気持ち悪い！
治療の柱となったのは、リウマチ治療で一般的に使われる「リウマトレックス®」という内服薬でした。しかし、この薬が私にとっては非常に厄介な存在となったのです。
服用を始めると、これまでの人生で経験したことのない「異質な不快感」に襲われました。吐き気とも、めまいとも違う。強いて言えば「猛烈な車酔い」に近い感覚ですが、それともどこか違う……。体は芯から冷え切り、とにかく得体の知れない気持ち悪さが続くのです。
副作用の出方には個人差があるようですが、私の場合は「ただ寝ているしかない」ほど。当初は週に2回の服用日でしたが、その日が来るのが恐怖でたまりませんでした。
幸いなことに、体は少しずつ薬に順応していきました。数ヶ月も経つと、相変わらず不快感はあるものの、寝込むほどではなくなったり、体調次第では不快感が半分程度に収まったりと、徐々に「慣れ」が訪れたのです。
この内服薬と並行して行っていたのが、生物学的製剤による「自己注射」です。
「自分で自分の体に針を刺す」という行為には、慣れるまで相当な緊張感がありました。幸い、こちらの薬には内服薬のような気分の悪さはなく、回数を重ねるうちにスムーズに打てるようになっていきました。
◆薬の副作用で感染症にかかりまくり！
薬の副作用で苦しんだのは、あの独特な「気持ち悪さ」だけではありませんでした。
リウマチ治療の肝は「免疫の抑制」です。それは同時に、外部の細菌やウイルスに対して無防備になることを意味します。これまで通り「至って普通」に生活していただけなのに、治療開始からわずか数ヶ月で、私の体は次々と悲鳴を上げました。
おたふく風邪に、皮膚が赤く腫れ上がる「蜂窩織炎（ほうかしきえん）」、さらには正体不明の高熱……。
「普通の風邪」で済まない状況を何度も経験し、ようやく私は悟りました。除菌シートを常備し、執念に近いほど手洗い・うがいを徹底する。そうした「人一倍の対策」が、私の新しい日常になったのです。その努力の甲斐あって、昨年は一度も感染症にかからずに過ごすことができました。
ただ、病気が奪っていったのは健康だけではありません。今でも苦い記憶として残っているのは、当時いい雰囲気だった男性とのエピソードです。