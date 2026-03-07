もう「リップどこに消えた？」と慌てない！ セリアの“50円ホルダー”でバッグの定位置に
乾燥が気になる季節に、使用頻度が高くなるリップクリーム。毎日持ち歩いている人が多いと思いますが、ポーチから出すのが億劫だったり、かといってバッグの中に直入れすると見失ってしまったりも……。
そういった日常の小さな不便をリーズナブルに解決してくれるのが100円ショップ。Seriaに売っている「キャップキーホルダー」なら、リップクリームをキーホルダーのように持ち歩くことができて便利なんです。
◆1個あたり50円！ セリアの人気アイテム
フタ部分に装着することで、リップクリームをキーホルダーのように持ち運ぶことができる「キャップキーホルダー」人気でしばらく入手困難でしたが、最近再び店舗で見かけるようになりました。2つ入りで110円（税込）です。
キャップは直径約14mm以上のリップに対応していて、一般的なサイズのリップクリームであれば問題なく使うことができます。簡単に抜け落ちてしまうのでは？ と心配でしたが、シリコーン製のキャップはフタにしっかりフィットしてくれて簡単に抜けてしまうこともありません。逆に外すのに少々手こずるほど。
キャップ上部にある穴に、付属のボールチェーンや、それ以外にもリングやカラビナなどを取り付けることができます。
カラーはホワイト・ブラック・ピンクの3種類。筆者は自分が日頃使っているリップクリームのデザインになじむものを…と、ホワイトとピンクを購入。リップクリームに黒っぽいデザインのものが少ないからか、やはり売り場にはブラックがわりと多めに残っていました。
◆バッグやポーチにつければ塗り直しが手軽に！
バッグの持ち手部分などにつけると使いたい時にサッと取り出すことができ、リップの所在も明確に。普段ポーチに収納しているけど、そこから出すひと手間が面倒……という方は、ポーチに外付けしてしまうのもおすすめです。
バッグを持たずにちょっとそこまで……という外出の時にはキーケースなどにつけてしまえば、荷物を最小限にまとめることができます。
◆チャームなどでオリジナリティを出しても◎
お気に入りキャラクターのチャームやめじるしアクセサリー、推しグッズなどを一緒につけてもかわいい！ リップクリーム1つにも個性を出すことができて愛着が湧き、持ち歩くのも楽しくなります。
リップクリームを使ったあとにバッグやポーチにしまうのが面倒で、上着のポケットやリュックの横ポケットなどのサッとしまえるところにとりあえず入れるというスタイルの我が家の娘。結局どこにしまったのか忘れていつも捜索しているのですが、「確実に持ち歩いているスマホにつけておけば便利そうだし、なくさずに済む！」とひらめいたようです。
乾燥する季節に限らず、もはや365日欠かせない持ち歩きコスメの定番、リップクリーム。「キャップキーホルダー」を使うようになってから以前より小まめに塗り直しをするようになり、この時期でも乾燥とは無縁の毎日を送れています。
サイズが合えばもちろんリップクリームだけでなくグロスやリップカラーにも装着できるので、みなさんも是非お気に入りの1本につけてみてください。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
