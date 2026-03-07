大災害が発生…絶対にやってはいけない「生存率」を下げてしまう7つのNG行動
災害が起こったとき、テレビから聞こえる「命を守る行動をしてください」というアナウンサーの声。災害時にまず考えるべきは「身の安全」です。でも、よかれと思って取った行動が、実は命を脅かすこともあるかも。
数多くの被災地に入り医療支援を行ってきた経験から、“本当に使える”防災情報を発信する辻直美さんに、「生存率を下げるNG行動」を教えてもらいました。
◆「命を守る行動」への誤解
『最強版プチプラ防災』を上梓した防災のプロ、辻さんが指摘するNG行動は以下の7つです。
1）すぐに外に出る
地震が発生したら、すみやかに防災リュックを持って避難！ と思っていませんか？ 実はこれ、防災意識が高い人ほど陥りがちな間違いなのだそうです。
「揺れた、あるいはJアラートが鳴ったと思ったら、まず行うべきは周囲の確認です。倒れてくるもの、落ちてくるものがない場所へ移動し、頭を守りながら揺れが収まるのを待ちます。揺れている最中に行動を起こすほうが危険です」
すぐに外に出ると、看板などの大きな落下物や割れたガラスに襲われる可能性もあります。避難するとしても、それは揺れが収まったあと。家やオフィスの中の安全な場所を、普段から意識しておくことが大切です。
2）火を消しにいく
かつては、地震が起きたら「すぐに火の始末を！」と言われていました。しかし、それは昔の話。現在はガスにマイコンメーターが設置されており、一定程度の揺れを検知すると自動的にガスの供給がストップします。
「揺れているなか、火を消そうと無理をする必要はありません。むしろ、物が多いキッチンは家の中でも危ない場所。『キッチンにいたら、すぐに離れる』というイメージをしておきましょう」
安全に避難できるよう、キッチンペーパーやふきんなど燃えやすいものはコンロ周りに置かないこと、キッチンはできるだけものを出しっぱなしにしないことも大切です。
3）フリーズしてしまう
「経験したことのない揺れに襲われ、恐怖からまったく動けなくなってしまう人がいます。これは、普段から『災害が起きたら』を具体的にイメージして備えておくしかありません」と辻さん。
100％の安全をつくることはできませんが、防災対策をしておくことで、パニックになったりフリーズしたりすることは避けられるはずです。
「家の中の『落ちる』『倒れる』『移動する』『飛ぶ』への備えをしていきましょう。お金をかける必要はなく、100円ショップの滑り止めシートや耐震ジェルで十分。一度に家中の防災をしようとすると、途中で心が折れてしまいます。少しずつ、地震に強い家をつくっていきましょう」
◆まずは周囲を確認して安全を確保
4）SNSに頼る
地震が起こると、すぐスマホを手に取り、SNSで何が起きたのか確認する--という方は多いのではないでしょうか。
でも、「揺れた瞬間に真っ先にスマホで状況確認をするのは×」と辻さん。先ほどもあったように、周囲を確認して安全を確保するのが最初のアクション。情報収集は“その後”の話です。
「被災生活をサバイブするには情報は必要で、SNSも役に立ちます。でも、流れてくる情報はあなたに必要なものとは限らないし、真実でない可能性もあります。すぐに鵜呑みにしたり、リポストしたりするのは避けましょう。普段から信頼できる情報源をフォローしておくことをおすすめします」
情報の真偽を確かめる習慣をつけるなど、SNSとの付き合い方も日頃からのトレーニングが必要なのかもしれません。
5）すぐに帰りたがる
勤務先や外出先で被災すると、「どう家に帰るか」を考えるもの。しかし辻さんは、「気持ちはわかるけれど、安易に帰ってはいけません」と言います。
