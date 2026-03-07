週4で家に来る息子の友だちに「おやつ持参」をお願いしたら“まさかの展開”。後日母親がやってきて…／2024人気記事top5
2024年1〜11月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「ライフスタイル」ジャンルの人気記事です。（初公開日は3月25日 記事は取材時の状況です）
子どもの友だちが家に遊びに来てくれるのは嬉しいことですが、頻度によっては負担に感じることも。ましてや、毎回お菓子やジュースを用意していると、金銭的な負担にもなります。
今回お話を聞いたマキさん（仮名・35歳／専業主婦）も、頻繁に遊びに来る息子の友だちに悩まされたと話します。
◆小学校にあがってすぐに友だちがたくさんできた息子
マキさんは、1人息子のハルトくん（仮名）が小学校にあがるタイミングで一軒家を購入し、新しい場所へと引っ越しました。
幼稚園時代の知り合いがいない土地で新たに友だちができるか不安だったマキさんですが、ハルトくんの持ち前の明るさで、すぐにたくさんの友だちができて安心したそうです。
小学校生活にも慣れてきた4月後半頃から、徐々にハルトくんの友だちが家に遊びに来るようになりました。
「私は専業主婦で基本的には家にいるのでハルトもお友だちを呼びやすいらしく、いろいろな友だちが遊びに来てくれました。そのなかにいたのがAくんです」
◆友達の1人が週4で遊びに来るように
初めて家にきたときから『ハルトのママ、お菓子ちょうだい』などと催促してきましたが、最初は『やんちゃでかわいいな』くらいにしか思わず、あまり気にしていませんでした。」
しかし、それからAくんが家に遊びに来る頻度は高くなりました。初めのころは学校が終わってから遊びに来ていましたが、土曜日もくるようになったため週4日で遊びに来ることも。ときには、Aくんの妹のBちゃんも連れて来ることもあったそうです。
「Aくんは、毎回家にあがるやいなや『今日のお菓子は何？』『喉乾いたからジュースもちょうだい』などと催促するようになり、ちょっと図々しい子だなと感じるようになっていました。
◆約束もせずに家に来るように
毎日のようにお菓子やジュースを用意しなければならず、金銭的に負担になっていたのも事実です。
また、Bちゃんは年中さんの年齢だったので、平日は幼稚園に行っているのですが、土曜日は必ずAくんと一緒にわが家に来ていました。
ハルトも『あれ？ 今日もきたの？』とびっくりしていたので、約束もしていなかったようです」
週3〜4のペースでAくんが遊びに来るようになり、もうすぐ夏休みに入るタイミングとなりました。
さすがに夏休み中も毎日のようにこられたら大変だし、お昼ご飯も用意しなければならなくなったらどうしようと考えたマキさん。幼稚園も夏休みに入るため、毎回Bちゃんも同伴となるとますます大変です。
◆お菓子とジュースの持参をお願い
思い切ってAくんに「今度からは、自分のお菓子とジュースを持ってきてくれないかな？」と伝えました。
「ハルトはAくんと楽しく遊んでいるので、ハルトとAくんの友情を壊したくはないと思い、Aくんが嫌な気持ちにならないように優しく伝えました。
そしたら、『なんで？』と返されてしまって……（苦笑）。『たくさん遊びに来てくれるのは嬉しいんだけど、毎日お菓子やジュースをいっぱい買うのは大変なの』と伝えると『わかった』と返事をしてくれたので、安心しました」
◆この1万円は何!?
翌日、ハルトくんが帰宅するとすぐに家のチャイムが鳴りました。Aくんが遊びに来たのかと思って出てみると、AくんとAくんのお母さんが立っていたそうです。
「Aくんのお母さんとは入学式や保護者会などで顔を合わせているかとは思いますが、私は1人息子の初めての小学校でわけもわからなかったので、顔を覚えていなくて……。実質、初めてお会いしたようなものでした。
