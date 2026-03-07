環境省佐渡自然保護官事務所は３日、５月下旬に石川県羽咋市で予定しているトキの本州初放鳥に向け、１８羽の候補個体を野生復帰ステーション（新潟県佐渡市）にある順化ケージに移し、野生下に近い環境で飛行能力などを高める順化訓練を始めた。

１８羽の内訳は雄１２羽、雌６羽。佐渡市のトキふれあいプラザや長岡市トキ分散飼育センターなど７か所の飼育施設で生まれ育った個体で、いしかわ動物園（石川県能美市）出身の２羽も含まれている。１、２歳の若鳥が中心だが、放鳥場付近にとどまることを期待して、９、１２、１３歳の高齢の雄個体も選ばれた。

３日は環境省職員をはじめ、新潟県、佐渡市、いしかわ動物園の関係者ら約２０人が管理棟に集まり、候補個体の計測をしたり、個体を識別するための足環（あしわ）の装着や羽の着色をしたりした。

今回は放鳥後のトキの分布状況を把握するため、足環とは逆の脚に小型の全地球測位システム（ＧＰＳ）発信機を取り付けた。同省が鳥類に同機器を取り付けるのは初の試み。太陽光電池により、位置情報が１日に１回送信されるという。

この後、職員らは１８羽を移動用の段ボール箱に入れて、サッカー場ほどの広さの順化ケージに運んで放った。ケージ内には、田んぼや池など自然に近い環境が再現されており、飛行や餌取り、人なれなどの訓練が約３か月間行われる。

候補個体に発信機を取り付けるなどした、いしかわ動物園の獣医師堂前弘志さん（５７）は「いよいよ放鳥に向けて走り出したなという思い。石川の個体もおり、元気に能登の大空を舞ってほしい」と期待していた。

羽咋市での放鳥は５月３１日の予定で、今後訓練を始める２羽を加えた候補個体の中から最大２０羽が選ばれる。同省佐渡自然保護官事務所の北橋隆史・首席自然保護官は「作業が事故なく終わり、ホッとしている。本州で生きていける技術を身につけられるよう、しっかり訓練したい」と話した。