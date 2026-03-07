【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 理科の授業にまつわる言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、電車の旅に欠かせないあの味や、学生時代に習った科学の用語、さらには経済に関わる言葉など、スケールの大きな言葉がそろいました。
□□べん
しゅう□□
□□たい
ぼう□□
ヒント：水のように流れる物質の状態を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の正解となる言葉は、えきべん（駅弁）、しゅうえき（収益）、えきたい（液体）、ぼうえき（貿易）の4つでした。旅の醍醐味（だいごみ）である「駅弁」や、理科の授業で習う「液体」など、なじみ深い言葉の中に共通の音が隠れています。漢字に直すと「駅」「益」「液」「易」とすべて異なりますが、一見バラバラな分野の言葉が「えき」という響きで繋がるのは、日本語パズルの面白いポイントですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
