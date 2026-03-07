ICEx 阿久根温世、M!LK 佐野勇斗のアドバイスが支えに 「人間性も大好きで、ずっと憧れの人です」
"全ての愛を愛す"がコンセプトの8人組ダンスボーカルユニットICExの阿久根温世が、ドラマ『救い、巣喰われ』（MBSほか／毎週木曜24時59分）に出演。人気俳優・宝生千秋（NOA）の悪友で、駆け出しのアイドル、南瀬天（阪口珠美）が通った高校の先輩・朝倉浬を演じる。浬は、一見チャラそうだが、天に一途な思いを寄せる二面性を持ったファンにはたまらないキャラクター。見た目に反してどこか憎めない浬を演じる阿久根に、本作の魅力や俳優活動に挑戦し続ける意義、ICExやファンへの思いをたっぷり語ってもらった。
【写真】横顔もステキ！ 阿久根温世のクールな表情も楽しめる撮り下ろし（全10枚）
■チャラく見られるところが“浬”との共通点!?
――まずは、本作への出演が決まった時の気持ちを教えてください。
阿久根：素直にうれしくて、すぐに原作を読ませていただきました。「いったいどこまで実写化するんだろう」と気になりつつ、僕が演じる浬はとても面白い役なので、早く撮影に入りたいと思いましたね。
――4話の脚本まで読ませていただきましたが、浬は話が進むにつれて印象がかなり変わるキャラクターだと思いました。
阿久根：そうなんですよね。4話以降の彼は、とにかく天のことが好きで、チャラく見えるけど実はちゃんと一途…という一面が描かれた、どこか憎めないキャラクターになっているので、しっかり演じたいと思いました。ちょっと遊んでいる浬も、実はまっすぐ一途に思う子がいる浬も、どちらも愛してほしいです。
――浬に共感するところはありましたか？
阿久根：僕もたまにチャラく見られることがあるので、そこはちょっと似ているのかなと…自分的にはそんなつもりないんですけど（笑）！
――主演のNOAさんとは初共演ですが、現場に入る時は緊張しましたか？
阿久根：もちろん緊張はしましたけど、楽しみな気持ちの方が大きかったです。撮影の合間には、NOAくんも僕もアーティスト活動をしているので、そういう話もしました。あとは、ずっと前からNOAくんの曲を聞いていたので、それを伝えたらすごく喜んでくれたのを覚えています。いつかライブに遊びに行きたいですし、ICExのライブにも来てほしいです。
――ステキですね！ ちなみに、阿久根さんはグループにいる時と演技の現場で、立ち位置は変わるタイプですか？
阿久根：全然違うかもしれません。ICExのメンバーとは基本的に毎日一緒にいるし、4年目ともなると、いい意味で気を使わない関係性だと思っています。その一方で、演技の現場にいる時は「しっかりしないと！」って、より気を引き締めていますね。
■読者へ“阿久根温世”をアピール！
――3月13日（金）からは、ドラマ『コントラスト』（FOD）の配信も決まっており、演技のお仕事が続いている印象です。お芝居の仕事は楽しいですか？
阿久根：楽しすぎますね。お芝居が本当に大好きなんです。演技している時はもちろん、いいものを作って、皆さんに届けられることがすごく楽しい。難しいことも多くて、まだまだではあるんですけど、もっともっと頑張ってたくさんの人に見てもらいたいと思っています。
――阿久根さんは、M!LKの佐野勇斗さんを尊敬していると公言されていますが、佐野さんも俳優としてかなり活躍されています。
阿久根：佐野くんは、すごく真っすぐなお芝居をされる人で、いろんな役を演じられていてすごいんです。本当に憧れています。もちろんお芝居だけでなく、人間性も大好きで、これからもずっと憧れの人です。
――佐野さんから演技についてアドバイスをもらうことも？
阿久根：ありますね。いろんな人との出会いを経験してきた佐野くんからアドバイスをもらえるのが心強くて、支えになっています。
――ちなみに、今後演じてみたい役はありますか？
阿久根：お医者さんとか刑事とか、人の命を守るような役をやってみたいです。最近、『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）を一気に見て、吉沢亮さんの演技が素晴らしくて、僕もやってみたいと思いました。
――自分と似ている役と似ていない役では、どちらをやりたいですか？
阿久根：似ている役もやりたいですけど、真逆な役もやってみたいです。ファンの方が「あれ？ 本当に阿久根温世？」ってびっくりするような役だったり、僕を知らない人が見た時に、「音楽活動もしてるの？」と思われるような個性的な役もやりたいです。
――メンバーの皆さんから、演技の仕事について感想をもらうことはあるのでしょうか？
阿久根：メンバーも作品を見てくれているみたいで、「見たよ」って伝えてくれます。どんな役でもやって、とにかくたくさんの作品に出て、ICExにも還元できるように頑張ります！
――最後に、ドラマや本インタビュー記事をきっかけに阿久根さんをもっと知りたいと思った方たちに向けて、ご自身のことをアピールしてください。
阿久根：ICExとして会える機会がたくさんあるので、ぜひライブやイベントへ遊びに来てもらいたいです。もし来てくれたら、僕が絶対に幸せにすると約束します。
僕の魅力は、プライベートとお仕事の時で裏表があまりなく、自由にやらせてもらっているところかなと思います。きっとステージ上では、ボケたりツッコんだりしているいろんな僕を見れると思うので、ぜひライブにも来ていただきたいです！
（取材・文：於ありさ 写真：上野留加）
ドラマ『救い、巣喰われ』は、MBSにて毎週木曜24時59分放送。テレビ神奈川にて毎週木曜23時30分、チバテレにて毎週金曜23時、テレ玉にて毎週水曜24時30分、とちテレにて毎週木曜23時30分、群馬テレビにて毎週木曜24時放送。
■チャラく見られるところが“浬”との共通点!?
――まずは、本作への出演が決まった時の気持ちを教えてください。
阿久根：素直にうれしくて、すぐに原作を読ませていただきました。「いったいどこまで実写化するんだろう」と気になりつつ、僕が演じる浬はとても面白い役なので、早く撮影に入りたいと思いましたね。
――4話の脚本まで読ませていただきましたが、浬は話が進むにつれて印象がかなり変わるキャラクターだと思いました。
阿久根：そうなんですよね。4話以降の彼は、とにかく天のことが好きで、チャラく見えるけど実はちゃんと一途…という一面が描かれた、どこか憎めないキャラクターになっているので、しっかり演じたいと思いました。ちょっと遊んでいる浬も、実はまっすぐ一途に思う子がいる浬も、どちらも愛してほしいです。
――浬に共感するところはありましたか？
阿久根：僕もたまにチャラく見られることがあるので、そこはちょっと似ているのかなと…自分的にはそんなつもりないんですけど（笑）！
――主演のNOAさんとは初共演ですが、現場に入る時は緊張しましたか？
阿久根：もちろん緊張はしましたけど、楽しみな気持ちの方が大きかったです。撮影の合間には、NOAくんも僕もアーティスト活動をしているので、そういう話もしました。あとは、ずっと前からNOAくんの曲を聞いていたので、それを伝えたらすごく喜んでくれたのを覚えています。いつかライブに遊びに行きたいですし、ICExのライブにも来てほしいです。
――ステキですね！ ちなみに、阿久根さんはグループにいる時と演技の現場で、立ち位置は変わるタイプですか？
阿久根：全然違うかもしれません。ICExのメンバーとは基本的に毎日一緒にいるし、4年目ともなると、いい意味で気を使わない関係性だと思っています。その一方で、演技の現場にいる時は「しっかりしないと！」って、より気を引き締めていますね。
■読者へ“阿久根温世”をアピール！
――3月13日（金）からは、ドラマ『コントラスト』（FOD）の配信も決まっており、演技のお仕事が続いている印象です。お芝居の仕事は楽しいですか？
阿久根：楽しすぎますね。お芝居が本当に大好きなんです。演技している時はもちろん、いいものを作って、皆さんに届けられることがすごく楽しい。難しいことも多くて、まだまだではあるんですけど、もっともっと頑張ってたくさんの人に見てもらいたいと思っています。
――阿久根さんは、M!LKの佐野勇斗さんを尊敬していると公言されていますが、佐野さんも俳優としてかなり活躍されています。
阿久根：佐野くんは、すごく真っすぐなお芝居をされる人で、いろんな役を演じられていてすごいんです。本当に憧れています。もちろんお芝居だけでなく、人間性も大好きで、これからもずっと憧れの人です。
――佐野さんから演技についてアドバイスをもらうことも？
阿久根：ありますね。いろんな人との出会いを経験してきた佐野くんからアドバイスをもらえるのが心強くて、支えになっています。
――ちなみに、今後演じてみたい役はありますか？
阿久根：お医者さんとか刑事とか、人の命を守るような役をやってみたいです。最近、『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）を一気に見て、吉沢亮さんの演技が素晴らしくて、僕もやってみたいと思いました。
――自分と似ている役と似ていない役では、どちらをやりたいですか？
阿久根：似ている役もやりたいですけど、真逆な役もやってみたいです。ファンの方が「あれ？ 本当に阿久根温世？」ってびっくりするような役だったり、僕を知らない人が見た時に、「音楽活動もしてるの？」と思われるような個性的な役もやりたいです。
――メンバーの皆さんから、演技の仕事について感想をもらうことはあるのでしょうか？
阿久根：メンバーも作品を見てくれているみたいで、「見たよ」って伝えてくれます。どんな役でもやって、とにかくたくさんの作品に出て、ICExにも還元できるように頑張ります！
――最後に、ドラマや本インタビュー記事をきっかけに阿久根さんをもっと知りたいと思った方たちに向けて、ご自身のことをアピールしてください。
阿久根：ICExとして会える機会がたくさんあるので、ぜひライブやイベントへ遊びに来てもらいたいです。もし来てくれたら、僕が絶対に幸せにすると約束します。
僕の魅力は、プライベートとお仕事の時で裏表があまりなく、自由にやらせてもらっているところかなと思います。きっとステージ上では、ボケたりツッコんだりしているいろんな僕を見れると思うので、ぜひライブにも来ていただきたいです！
（取材・文：於ありさ 写真：上野留加）
ドラマ『救い、巣喰われ』は、MBSにて毎週木曜24時59分放送。テレビ神奈川にて毎週木曜23時30分、チバテレにて毎週金曜23時、テレ玉にて毎週水曜24時30分、とちテレにて毎週木曜23時30分、群馬テレビにて毎週木曜24時放送。