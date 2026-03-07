ダジャレを使う若者が増えているという。

「やばい」の代わりに「ヤバ杉謙信（上杉謙信）」、「了解」を「了解道中膝栗毛（東海道中膝栗毛）」――。「ネオダジャレ」とも呼ばれ、主にＳＮＳ上でのやりとりで、書き言葉として使われている。背景を探った。（野口季瑛）

神奈川県内の高校２年の女子生徒（１７）は同級生とのＬＩＮＥで頻繁にダジャレを使う。話題のドラマが「おもしろかったね！」と送られてきたら、「たしカニ（カニの絵文字）！」。買い物をした友達から「これ１万円もしたよ」と報告がきたら、「やばい」という意味で「やばたにえん（食品メーカー・永谷園）」。会話を盛り上げたい時に送る。「会話を楽しんでいる雰囲気や共感しているのが伝わる気がするから」と話す。

ただし、送る相手は「距離が近い」と思える友人だけ。「ダジャレを送り合うことで、仲の良さを確認する感覚もあるかも」

ミュージカル俳優、かとう唯さん（３５）はＬＩＮＥで使うダジャレのスタンプを２０２４〜２５年に開発し、販売している。無表情のナスのイラストを添えた「やる気ナス」、怒った顔のつくね串と「むかつくね」など、ネガティブな言葉もトゲを感じさせない。「返事に迷う場面でも明るく、やわらかく返せればと思い、作成した。コミュニケーションのクッションのような役割です」と意図を語る。

６０代が一番否定的

博報堂生活総合研究所が２５年、首都圏・阪神圏などに住む２０〜６９歳の男女１５００人に実施した調査で、３か月以内にダジャレを見聞きしたり、使用したりしたか年代別に尋ねると、２０代が２１％と最も高く、年代が上がると低くなる傾向があった。一方「ダジャレは面白くない」「時代遅れ」といった否定的な意識は６０代が３９％と最も高かった。

調査を担当した松井博代さんは「ダジャレは『オヤジギャグ』ともいわれるほど、高齢者が使用するイメージが強いが、今では若者のほうが親しんでいる」と分析する。

従来は、「布団がふっとんだ」などが飲み会や職場など対面での会話で使用され、笑いをとるのが主目的だった。今は、ＳＮＳのやりとりの中でコミュニケーションを円滑に進めるために使われている。

若者の主要なコミュニケーション手段であるＳＮＳやメッセージアプリでは、文字だけのやりとりだとそっけなくなりがちだ。文章を通じて信頼関係を築く重要性が増しており、ダジャレが多用されていると松井さんは指摘する。

「文末が『。』で終わると、威圧感を感じるという『マルハラ（マルハラスメント）』が話題になるように、今の若者は読み手に与える印象に敏感。相手への気遣いの一種なのでは」と推察する。

人と人をつなぐユーモア

「ダジャレは、『平和な笑い』をもたらす効能がある。使い勝手の良さが受けているのでは」と話すのは「日本だじゃれ活用協会」代表理事の鈴木英智佳さん（５１）。「ハラスメント意識が高まる中、誰かをおとしめたり、傷つけたりしない笑いを求める人々の感性にも合う」と語る。

同協会では、小学校や学童・保育施設などでダジャレの作り方を教える出張授業を行う。楽しみながら、創造力や言葉への関心、教養も育まれるという。「タイパ（時間対効果）が重視され、雑談や他者との関わりなどを敬遠する風潮があるが、ユーモアは人と人をつなぐ。これからの時代を生きる子どもや若い世代に実践してほしい」と話す。

◇

取材を機に、早速同僚に「おねがいしマウス（ネズミの絵文字）」とチャットで送ってみたら、「誤字か？」と一瞬戸惑ったようだが、面白がってくれた。少しずつ試してみよう。

万葉集にも掛詞

日本では古くから言葉遊びに親しむ文化がある。フェリス女学院大教授の斎藤孝滋さん（言語研究）によると、一つの言葉に二つ以上の意味を持たせる「掛詞（かけことば）」の技法は奈良時代の歌集「万葉集」にも見られる。

平安時代には掛詞を用いた歌が多く詠まれた。百人一首の「たち別れ いなばの山の 峰に生（お）ふる まつとし聞かば 今帰り来む」（在原行平）では、「松」「待つ」などが掛詞になっている。江戸時代には語呂合わせなどの言葉遊びが庶民にも流行した。

言葉遊びを好む理由について斎藤さんは、〈１〉日本語は同音異義語が多く、ダジャレを作りやすい〈２〉歴史的に庶民の識字率が高く、知的な娯楽として広まる土壌があった――点を挙げる。「形を変えながら生活に根付いてきた」と話す。