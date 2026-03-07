小川菜摘、“おかずぎっしり”手作りの稽古場弁当を披露「色彩感覚が素晴らしい」「こういうお弁当1番好き」

小川菜摘、“おかずぎっしり”手作りの稽古場弁当を披露「色彩感覚が素晴らしい」「こういうお弁当1番好き」