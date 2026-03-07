小川菜摘、“おかずぎっしり”手作りの稽古場弁当を披露「色彩感覚が素晴らしい」「こういうお弁当1番好き」
タレントの小川菜摘（63）が6日、自身のインスタグラムを更新。おかずがたっぷり入った手作りの「#稽古場弁当」を披露した。
【写真】「こういうお弁当1番好き」小川菜摘が披露した“おかずぎっしり”手作りの稽古場弁当
小川は「ラジオ生放送があるから早起きしたのでお弁当を作ったの巻」とつづり、彩り豊かなお弁当の写真をアップ。のりのふりかけがたっぷりかかったご飯の横に、厚切りのハム、丁寧に巻かれた「玉子焼き」、鮮やかなグリーンアスパラ、自家製の「人参糠漬け」が隙間なく詰められた、栄養バランスの良さそうな手作り弁当を披露した。
この投稿には、「バランス良いお弁当」「色彩感覚が素晴らしい」「気取らず、色彩豊かで、こういうお弁当1番好き」などの声が寄せられている。
