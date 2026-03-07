DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が7日、X（旧ツイッター）を更新。自身の思いをつづった。

中村は「今日も色々ありました」と切り出し、「頭が破裂するぐらい絶望することもあります。その苦悩は吉田さんと俺にしかわかりません。共有できるものじゃない。なぜならドリの音楽を生み出し宇宙一大切にしているのは俺たちだから。それは当然で誰を責めるわけでもない」と述べた。

そして「でも、だけれど、ドリの音楽を伝えるために多くの助けが必要なのも確か。助けるにはそれなりの学習と成し遂げる執念と愛がなければならないのも事実。それが請け負った仕事ならなおさら」と続けた。

この投稿に対し「様々な思いを抱えながらも素晴らしい曲を作ることができるドリを、心から尊敬しています」「正さん大丈夫ですか？その絶望を一緒に理解したいけど、気持ちを寄り添わせる事しか出来ません。すみません」「そうやってギシギシと歯車を噛み合わせながら、あの最高のライブは完成していくのですね」「苦悩を越えた先に音楽やライヴ、メディア出演等の活動が生まれているのかなと思うと本当に感謝の念が絶えないです」「ファンはいつでもいつまでも作品を心待ちにしております」などとさまざまな反響の声が寄せられている。