切り返しで「がに股」の状態を作る？ ダウンスイングで意識すべき「上下の分離」とは？【ゴルフ当たる！飛ばせる！スウィング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【ヒザの動き】ヒザが向きを変えるのは脚のねじれの結果

【部位】ヒザ関節 【機能】下の動きを上に伝える

切り返しでしばらく「がに股」状態を維持

ヒザの向きの変化について説明しましょう。ヒザの向きは、ヒザ関節の動きというよりは足首から股関節までの動きですが、便宜上、この章で説明しておきます。

Ｐ１では左右のヒザは自然に、ツマ先方向に向きます。アドレスでのツマ先の向きは人によって違うと思いますが、それぞれの向きに合わせて自然な状態にしておきます。

バックスイングでは腰が右に回っていくのにつられて、左右のヒザは同時に右に向きを変えていきます。しかし、それも切り返し直前まで。Ｐ４で左ヒザは左方向へと回転し始めます。

それに対して、右ヒザはＰ３よりもさらに右へと回っていくため、Ｐ４では両ヒザが開いた状態、つまりがに股に見える形になります。

Ｐ５でも、がに股の度合いこそ弱まりますが、やはり両ヒザはそれぞれ外を向いています。ダウンスイングを下半身でリードするといっても、左サイドでは積極的にリードしていながらも、右サイドは上半身と同様「トップの位置に残っていよう」としているわけです。

切り返しについては「上半身と下半身を分離させる（両方を一緒に動かすのではなく、下半身だけ先行させる）」というレッスンがありますが、「左サイドだけ先行させ、右サイドは残しておく」というもうひとつの分離と考えるといいかもしれません。

Ｐ６からは右ヒザも左へとどんどん回っていきます。回りながら右ヒザは左ヒザに寄っていくように動きます。

●上下の分離

切り返しで下半身はダウンスイング方向に先に動き出す。その際、上半身とクラブとを、トップの位置にそのまま残しておくつもりにすると、「手で下ろす」動きを矯正できる。

●左右の分離

上下の分離と同じように、体の左右でも分離を意識する。切り返しの際、左サイドはダウンスイングの動きを始めるが、右サイドはトップの位置に残しておく。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭