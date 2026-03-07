ダイエットにおすすめのやせる「生魚」ベスト3&やせつまみ「焼き魚」ベスト3【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

ダイエットにおすすめのやせる「生魚」ベスト3&やせつまみ「焼き魚」ベスト3

やせおかずは『生魚（刺し身）』 やせつまみは『焼き魚』

色々な魚料理のなかで、ダイエットにおすすめなのは「生魚（刺し身）」です。

肉と魚は、どちらも良質なたんぱく源ですが、肉に比べて魚はカロリーも低いので、食べても太りません。脂肪を燃焼するビタミンB群が豊富なものも多く、油にはEPA（エイコサペンタエン酸）やDHA（ドコサヘキサエン酸）という、血液をサラサラにする成分がたっぷり。血液中の中性脂肪やコレステロールを減らす、記憶力をよくするといった働きもあるため、積極的にとりたい油なのです。刺し身は、EPAやDHAをたっぷり含んだまま食べることができ、調理法としても低カロリー。栄養面で見るとアジやブリ、マグロ（中トロ）の刺し身は、特におすすめです。

おつまみでおすすめの食べ方は、サバやイワシ、サンマの塩焼きなど「焼いた青魚」をメインにすること。魚の油は、調理で熱を加えると溶け出してしまうため焼き魚にすると減りますが、こんがりと香ばしくなるので、揚げもの代わりによいおつまみになります。サバ、イワシ、サンマなど油ののった青魚は、焼いた身にも十分油が残っていて栄養もしっかりと摂取できます。また、魚には「やせる栄養素」のたんぱく質とビタミンB群が豊富です。なかでもビタミンB6は、たんぱく質や脂肪をしっかり代謝してくれるので、脂肪が肝臓にたまるのを防ぎ、ダイエット効果も期待でき、おつまみとして最強です。

やせるおすすめ「生魚」ベスト3

魚の栄養を余すことなく食べられるのが「生魚（刺し身）」。食べやすさ、栄養価を考えて選んだベスト3を発表します！

やせつまみにおすすめ「焼き魚」ベスト3

焼き魚をおすすめする理由は、おつまみの定番「揚げ物」の食べすぎを抑えるため。香ばしさで揚げもの欲をおさえ、良質な油をおいしく食べましょう。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子