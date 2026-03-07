物を拾うときは「腰を落とせ」!? ぎっくり腰にならないための”ひざ”の使い方【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

一度起こしてしまうとクセになるぎっくり腰

１～３日で楽になることが多い

急に起こる強い腰痛を「ぎっくり腰」と呼びますが、これはいわゆる通称で、正式な病名や診断名は「急性腰痛症」といいます。ただし、のちに画像診断などで原因を特定できれば、病名が追加されたり、変わったりするケースもあります。

痛みの生じる原因は多岐にわたりますが、腰の関節や軟骨などに許容以上の力がかかって捻挫のような状態になる場合、または腰を支える筋肉や筋などの組織が損傷して起きる場合が多いとされています。腰をねじる動きや、ものを持ち上げるときに生じやすく、くしゃみ、洗顔といった何気ない動作が引き金になることもあります。

ぎっくり腰になり、激しい痛みで動くのもつらいときは安静にすることが大切です。体を軽く丸めて横向きに寝るなど、腰に負担をかけない楽な姿勢をとりましょう。多くの場合は１～３日で症状が和らぎます。動けるようになったら、なるべく普段の生活を心がけてください。じっとしているよりも治りが早くなります

よく「ぎっくり腰はクセになる」といわれますが、確かに繰り返し起こることは多いかもしれません。痛みがないからと安心し、まだ万全ではない腰の筋肉や関節に過度な負荷をかけたり、腰の不調を招いた生活習慣を続けていたりすると、再発の可能性を高めます。腰痛を起こした原因を再確認して、自分なりの対策を生活にとり込んでください。

ぎっくり腰って何?

腰の関節や筋肉が、 捻挫や肉離れのような状態になることが原因として多く、急な激しい痛みが生じます。 発症直後は安静が第一です。

急な腰の痛みが生じる仕組み

急に激しい腰痛が起きるのは…

● 腰の関節(腰椎)や軟骨 (椎間板) に過度な負担がかかり、ケガ (捻挫や椎間板損傷など)をしたような状態になる

● 腰を支える筋肉や靭帯などの軟部の組織が損傷(肉離れなど)する

など

痛みは急ですが、 日頃から腰に過剰な負担がかかっていた可能性が高く、 すでにギリギリの状態にあった筋肉や腰椎が、何かのきっかけで悲鳴を上げた結果が 「ぎっくり腰」なのです。

ぎっくり腰を起こしやすい場面

● 前かがみで体をひねる動作をする

● ものを持ち上げる

● 床に落ちているものを捨う

● くしゃみをする

● 洗顔や歯磨きをする

● 寝起きに勢いよく飛び起きる など

応急処置

● 痛みで動くのがつらいときは、「横向きに寝て体を丸める」など、腰への負担を減らす姿勢で安静に。

● 明らかに熱を持っているケース以外は、冷やしたり、温めたりしなくてＯＫ。

● 痛みが引いても、早い段階でのマッサージなどは、症状を悪化させる可能性あり。

予防対策

● ものを拾うときは腰を落として。ものを持ち上げるときは、背すじを伸ばしたまま、お尻を後ろに引き、ひざを曲げて行う。

● 洗顔や歯磨きは、足をやや左右に開いてひざを曲げ、腰を丸めないようにする。

※ 書籍118ページに「腰痛を防ぐ股関節の使い方」を紹介しています。

【！】このような場合は医療機関へ

強い痛みとともに「下肢に痛みやしびれがある」「下肢に力が入らない」といった症状がある場合は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの可能性もあります。このような場合は、速やかに整形外科を受診してください。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔