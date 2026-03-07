今回は、20年の結婚生活が終わりに近づいていたエピソードを紹介します。

まさかこんなことになるなんて…

「私は会社員の夫と中学生の娘と3人で暮らしています。夫とは結婚して20年経ちますが、仲もそこそこ良く、毎日穏やかに暮らしています。

そんなある日、私が両親と営む花屋に、若い女性から一本の電話がかかってきました。電話に出るなり『〇〇（夫の名前）の奥さんですかぁ？』となれなれしい口調で話され、イラっとしました。さらに『さっさと旦那さんと別れてくれます？』とも言われたんですが、気味が悪く、心臓がバクバクして落ち着きませんでした。

その後、夫がこの女性と不倫していることが分かったんです。夫の不倫相手は自宅や娘の通う学校に突然押しかけてきたりして、恐怖でしかありませんでした。今は夫との離婚を進めようとしているところです。夫との以前の生活が時々頭に浮かび、『平凡だけど幸せだったのに……』と思い、涙が出そうになります」（体験者：40代女性・自営業／回答時期：2025年5月）

▽ この女性も気の毒ですが、まだ中学生という娘さんも本当に気の毒ですね。娘さんはパパっ子だったそうですが、不倫の事実を知った今は、父親を毛嫌いしているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。