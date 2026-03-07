週間ランキング【約定回数 増加率】 (3月6日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <3358> Ｔｒａｉｌ 東証Ｓ 170倍 ( 3,903) 115 ( +13.9 )
２. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 53.6倍 ( 2,410) 365 ( 0.0 )
３. <2435> シダー 東証Ｓ 46.5倍 ( 1,394) 239 ( +11.7 )
４. <9115> 明海グループ 東証Ｓ 33.3倍 ( 4,399) 786 ( +1.9 )
５. <4591> リボミック 東証Ｇ 31.5倍 ( 2,579) 97 ( +12.8 )
６. <220A> ファベル 東証Ｓ 31.3倍 ( 438) 1075 ( +3.7 )
７. <4052> フィーチャ 東証Ｇ 28.3倍 ( 680) 328 ( +13.9 ) 人工知能関連
８. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 25.1倍 ( 226) 484 ( +3.9 )
９. <7980> 重松製 東証Ｓ 23.4倍 ( 3,319) 1088 ( +21.3 ) 防衛関連
10. <3137> ファンデリー 東証Ｇ 22.5倍 ( 1,284) 249 ( +6.0 )
11. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 22.4倍 ( 4,976) 403 ( +97.5 ) 人工知能関連
12. <1691> ＷＴガソリン 東証Ｅ 19.5倍 ( 117) 10460 ( +15.8 )
13. <9130> 共栄タ 東証Ｓ 19.1倍 ( 6,567) 1442 ( +2.7 )
14. <7859> アルメディオ 東証Ｓ 14.9倍 ( 3,713) 285 ( +30.7 )
15. <6558> クックビズ 東証Ｇ 13.8倍 ( 138) 730 ( +3.0 )
16. <7377> ＤＮＨＤ 東証Ｓ 13.2倍 ( 158) 1916 ( -7.2 )
17. <6173> アクアライン 東証Ｇ 11.8倍 ( 1,229) 149 ( -14.9 )
18. <7836> アビックス 東証Ｓ 11.7倍 ( 898) 90 ( 0.0 )
19. <7462> ＣＡＰＩＴＡ 東証Ｓ 10.9倍 ( 87) 607 ( -1.6 ) 石油関連
20. <3987> エコモット 東証Ｇ 10.6倍 ( 500) 517 ( -0.4 ) 人工知能関連
21. <6391> 加地テック 東証Ｓ 10.5倍 ( 179) 4650 ( +22.4 )
22. <8912> エリアクエス 東証Ｓ 10.2倍 ( 1,998) 176 ( +2.9 )
23. <7918> ヴィアＨＤ 東証Ｓ 9.2倍 ( 591) 114 ( +3.6 )
24. <4586> メドレックス 東証Ｇ 9.0倍 ( 1,411) 107 ( +0.9 )
25. <5237> ノザワ 東証Ｓ 8.7倍 ( 200) 1180 ( +6.1 )
26. <6189> Ｇキッズ 東証Ｓ 8.2倍 ( 543) 1085 ( +29.0 )
27. <9876> コックス 東証Ｓ 8.2倍 ( 663) 269 ( +7.6 )
28. <288A> ラクサス 東証Ｇ 8.1倍 ( 407) 123 ( -2.4 )
29. <9171> 栗林船 東証Ｓ 8.1倍 ( 455) 1907 ( -12.4 )
30. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ 8.1倍 ( 121) 663.5 ( +19.1 )
31. <6176> ブランジスタ 東証Ｓ 7.8倍 ( 1,198) 1002 ( +29.6 )
32. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,088) 65 ( +6.6 ) 人工知能関連
33. <1671> ＷＴＩ原油 東証Ｅ 6.7倍 ( 5,899) 4135 ( +20.9 ) 石油関連
34. <4216> 旭有機材 東証Ｐ 6.6倍 ( 920) 6020 ( +18.5 ) 半導体製造装置関連
35. <4881> ファンペップ 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,588) 112 ( +12.0 )
36. <1466> ｉＦ４百Ｗベ 東証Ｅ 6.5倍 ( 129) 259 ( +9.7 )
37. <1699> 野村原油 東証Ｅ 6.3倍 ( 2,034) 499.9 ( +13.7 ) 石油関連
38. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN 5.7倍 ( 6,592) 2095 ( +18.2 ) 石油関連
39. <6518> 三相電機 東証Ｓ 5.4倍 ( 188) 1329 ( +9.7 ) 半導体製造装置関連
40. <9640> セゾンテク 東証Ｓ 5.3倍 ( 117) 2360 ( +4.9 )
41. <8894> レボリュー 東証Ｓ 5.3倍 ( 414) 54 ( +12.5 )
42. <3409> 北紡 東証Ｓ 5.3倍 ( 339) 131 ( +9.2 ) 仮想通貨関連
43. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 5.2倍 ( 73) 761 ( +1.7 )
44. <2039> 原油先物ベア 東証EN 5.2倍 ( 508) 736 ( -8.6 ) 石油関連
45. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ 4.9倍 ( 142) 371 ( +0.5 ) 人工知能関連
46. <4379> フォトシンス 東証Ｇ 4.9倍 ( 1,034) 494 ( +13.3 )
47. <7942> ＪＳＰ 東証Ｐ 4.9倍 ( 1,040) 2556 ( -12.3 )
48. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ 4.9倍 ( 651) 366 ( -11.4 )
49. <4594> ブライトパス 東証Ｇ 4.8倍 ( 2,194) 69 ( +4.5 )
50. <192A> インテＧ 東証Ｇ 4.7倍 ( 141) 1991 ( +2.3 )
