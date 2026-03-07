　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <3358> Ｔｒａｉｌ　　東証Ｓ　　170倍 ( 3,903) 　　115　( +13.9 )　
２. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ 　53.6倍 ( 2,410) 　　365　(　 0.0 )　
３. <2435> シダー　　　　東証Ｓ 　46.5倍 ( 1,394) 　　239　( +11.7 )　
４. <9115> 明海グループ　東証Ｓ 　33.3倍 ( 4,399) 　　786　(　+1.9 )　
５. <4591> リボミック　　東証Ｇ 　31.5倍 ( 2,579)　　　97　( +12.8 )　
６. <220A> ファベル　　　東証Ｓ 　31.3倍 ( 　438)　　1075　(　+3.7 )　
７. <4052> フィーチャ　　東証Ｇ 　28.3倍 ( 　680) 　　328　( +13.9 )　 人工知能関連
８. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ 　25.1倍 ( 　226) 　　484　(　+3.9 )　
９. <7980> 重松製　　　　東証Ｓ 　23.4倍 ( 3,319)　　1088　( +21.3 )　 防衛関連
10. <3137> ファンデリー　東証Ｇ 　22.5倍 ( 1,284) 　　249　(　+6.0 )　
11. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ 　22.4倍 ( 4,976) 　　403　( +97.5 )　 人工知能関連
12. <1691> ＷＴガソリン　東証Ｅ 　19.5倍 ( 　117) 　10460　( +15.8 )　
13. <9130> 共栄タ　　　　東証Ｓ 　19.1倍 ( 6,567)　　1442　(　+2.7 )　
14. <7859> アルメディオ　東証Ｓ 　14.9倍 ( 3,713) 　　285　( +30.7 )　
15. <6558> クックビズ　　東証Ｇ 　13.8倍 ( 　138) 　　730　(　+3.0 )　
16. <7377> ＤＮＨＤ　　　東証Ｓ 　13.2倍 ( 　158)　　1916　(　-7.2 )　
17. <6173> アクアライン　東証Ｇ 　11.8倍 ( 1,229) 　　149　( -14.9 )　
18. <7836> アビックス　　東証Ｓ 　11.7倍 ( 　898)　　　90　(　 0.0 )　
19. <7462> ＣＡＰＩＴＡ　東証Ｓ 　10.9倍 (　　87) 　　607　(　-1.6 )　 石油関連
20. <3987> エコモット　　東証Ｇ 　10.6倍 ( 　500) 　　517　(　-0.4 )　 人工知能関連
21. <6391> 加地テック　　東証Ｓ 　10.5倍 ( 　179)　　4650　( +22.4 )　
22. <8912> エリアクエス　東証Ｓ 　10.2倍 ( 1,998) 　　176　(　+2.9 )　
23. <7918> ヴィアＨＤ　　東証Ｓ　　9.2倍 ( 　591) 　　114　(　+3.6 )　
24. <4586> メドレックス　東証Ｇ　　9.0倍 ( 1,411) 　　107　(　+0.9 )　
25. <5237> ノザワ　　　　東証Ｓ　　8.7倍 ( 　200)　　1180　(　+6.1 )　
26. <6189> Ｇキッズ　　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　543)　　1085　( +29.0 )　
27. <9876> コックス　　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　663) 　　269　(　+7.6 )　
28. <288A> ラクサス　　　東証Ｇ　　8.1倍 ( 　407) 　　123　(　-2.4 )　
29. <9171> 栗林船　　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　455)　　1907　( -12.4 )　
30. <1685> ＷＴエナジー　東証Ｅ　　8.1倍 ( 　121) 　663.5　( +19.1 )　
31. <6176> ブランジスタ　東証Ｓ　　7.8倍 ( 1,198)　　1002　( +29.6 )　
32. <6573> ＣＲＡＶＩＡ　東証Ｇ　　6.9倍 ( 1,088)　　　65　(　+6.6 )　 人工知能関連
33. <1671> ＷＴＩ原油　　東証Ｅ　　6.7倍 ( 5,899)　　4135　( +20.9 )　 石油関連
34. <4216> 旭有機材　　　東証Ｐ　　6.6倍 ( 　920)　　6020　( +18.5 )　 半導体製造装置関連
35. <4881> ファンペップ　東証Ｇ　　6.6倍 ( 1,588) 　　112　( +12.0 )　
36. <1466> ｉＦ４百Ｗベ　東証Ｅ　　6.5倍 ( 　129) 　　259　(　+9.7 )　
37. <1699> 野村原油　　　東証Ｅ　　6.3倍 ( 2,034) 　499.9　( +13.7 )　 石油関連
38. <2038> 原油先Ｗブル　東証EN　　5.7倍 ( 6,592)　　2095　( +18.2 )　 石油関連
39. <6518> 三相電機　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　188)　　1329　(　+9.7 )　 半導体製造装置関連
40. <9640> セゾンテク　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　117)　　2360　(　+4.9 )　
41. <8894> レボリュー　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　414)　　　54　( +12.5 )　
42. <3409> 北紡　　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　339) 　　131　(　+9.2 )　 仮想通貨関連
43. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ　　5.2倍 (　　73) 　　761　(　+1.7 )　
44. <2039> 原油先物ベア　東証EN　　5.2倍 ( 　508) 　　736　(　-8.6 )　 石油関連
45. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ　　4.9倍 ( 　142) 　　371　(　+0.5 )　 人工知能関連
46. <4379> フォトシンス　東証Ｇ　　4.9倍 ( 1,034) 　　494　( +13.3 )　
47. <7942> ＪＳＰ　　　　東証Ｐ　　4.9倍 ( 1,040)　　2556　( -12.3 )　
48. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　651) 　　366　( -11.4 )　
49. <4594> ブライトパス　東証Ｇ　　4.8倍 ( 2,194)　　　69　(　+4.5 )　
50. <192A> インテＧ　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 　141)　　1991　(　+2.3 )　

株探ニュース