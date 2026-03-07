

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月6日終値の2月27日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 2 業種 値下がり： 31 業種

東証プライム：1590銘柄 値上がり： 153 銘柄 値下がり：1428 銘柄 変わらず他： 9 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +5.23 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

２. 海運業(0272) +2.87 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>

３. サービス業(0283) -1.34 Ｊマテリアル <6055> 、建設技研 <9621> 、日本Ｍ＆Ａ <2127>

４. 情報・通信業(0275) -1.92 リンクユーＧ <4446> 、アドソル日進 <3837> 、オープンドア <3926>

５. 精密機器(0268) -1.97 オリンパス <7733> 、島津 <7701> 、シチズン <7762>

６. 倉庫・運輸(0274) -2.13 トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 、エーアイテイ <9381>

７. その他製品(0269) -3.60 小松ウオール <7949> 、ミズノ <8022> 、タカラスタ <7981>

８. 化学(0257) -4.66 中国塗 <4617> 、稀元素 <4082> 、東洋紡 <3101>

９. 食料品(0254) -4.74 不二製油 <2607> 、Ｌドリンク <2585> 、味の素 <2802>

10. 小売業(0277) -4.76 松屋 <8237> 、ネクステージ <3186> 、ツルハＨＤ <3391>

11. 陸運業(0271) -4.77 西武ＨＤ <9024> 、鴻池運輸 <9025> 、阪急阪神 <9042>

12. 電気・ガス(0270) -4.83 北海電 <9509> 、九州電 <9508> 、東北電 <9506>

13. 不動産業(0282) -4.86 宮越ＨＤ <6620> 、パーク２４ <4666> 、飯田ＧＨＤ <3291>

14. 保険業(0280) -5.10 かんぽ生命 <7181> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

15. 卸売業(0276) -5.58 岩谷産 <8088> 、住友商 <8053> 、ＩＤＯＭ <7599>

16. 水産・農林業(0251) -5.67 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Ｕｍｉｏｓ <1333>

17. パルプ・紙(0256) -5.79 レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、王子ＨＤ <3861>

18. 石油・石炭(0259) -5.80 日本コークス <3315> 、ニチレキＧ <5011> 、コスモＨＤ <5021>

19. 電気機器(0266) -5.85 富士電機 <6504> 、イビデン <4062> 、安川電 <6506>

20. 金属製品(0264) -5.92 東プレ <5975> 、川田テク <3443> 、東京綱 <5981>

21. 機械(0265) -6.03 井関農 <6310> 、日立建機 <6305> 、化工機 <6331>

22. 医薬品(0258) -6.06 住友ファーマ <4506> 、協和キリン <4151> 、ＪＣＲファ <4552>

23. その他金融業(0281) -6.48 オリックス <8591> 、オリコ <8585> 、イオンＦＳ <8570>

24. 鉄鋼(0262) -6.71 大平金 <5541> 、中部鋼鈑 <5461> 、大同特鋼 <5471>

25. ガラス・土石(0261) -6.99 板硝子 <5202> 、日ヒュム <5262> 、ＡＧＣ <5201>

26. 繊維製品(0255) -7.18 ユニチカ <3103> 、東レ <3402> 、クラボウ <3106>

27. 非鉄金属(0263) -7.54 住友鉱 <5713> 、三菱マ <5711> 、東邦鉛 <5707>

28. 銀行業(0278) -7.64 富山第一銀 <7184> 、しずおかＦＧ <5831> 、千葉興 <8337>

29. 輸送用機器(0267) -8.02 三桜工 <6584> 、マツダ <7261> 、カヤバ <7242>

30. 建設業(0253) -8.07 東洋エンジ <6330> 、東亜建 <1885> 、ユアテック <1934>

31. 証券・商品(0279) -10.46 野村 <8604> 、岡三 <8609> 、ＳＢＩ <8473>

32. ゴム製品(0260) -11.10 住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101>

33. 空運業(0273) -12.65 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



