　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※3月6日終値の2月27日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　-48.7 　　121　 利益確定売りや地合い悪化で軟調な展開続く
２. <3205> ダイドー　　　東証Ｓ　　-37.9 　　851　 配当減額を嫌気
３. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　-25.3 　　121　
４. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ　　-24.0　　2759　 レアアース関連
５. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ　　-23.9　1920.5　 最大１４００億円の新株発行登録決議で需給悪化を警戒
６. <2033> コスピブル　　東証EN　　-23.3 　56880　
７. <1515> 日鉄鉱　　　　東証Ｐ　　-22.7　　3235　
８. <4151> 協和キリン　　東証Ｐ　　-22.0　2251.5　 ロカチンリマブの臨床試験を中止
９. <5998> アドバネクス　東証Ｓ　　-21.6　　1862　
10. <190A> コーディア　　東証Ｇ　　-21.6 　　131　
11. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-21.2 　　524　
12. <5587> インバＰＦ　　東証Ｇ　　-21.0 　　724　
13. <8237> 松屋　　　　　東証Ｐ　　-20.2　　2049　
14. <5713> 住友鉱　　　　東証Ｐ　　-19.8 　10125　 金相場の大幅反落を売り材料視
15. <3186> ネクステージ　東証Ｐ　　-18.7　　3135　
16. <5110> 住友ゴ　　　　東証Ｐ　　-18.7　2262.5　 タイヤ各社には原油高によるコスト増への懸念先行
17. <6504> 富士電機　　　東証Ｐ　　-18.0 　11400　 半導体関連
18. <5541> 大平金　　　　東証Ｐ　　-18.0　　3130　 レアアース関連
19. <5105> ＴＯＹＯ　　　東証Ｐ　　-17.7　　3975　
20. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-17.5　　1565　 人工知能関連
21. <7885> タカノ　　　　東証Ｓ　　-17.5　　1194　 半導体製造装置関連
22. <4062> イビデン　　　東証Ｐ　　-17.4　　7880　 シンガポール投資会社の保有割合が３．８０％に低下
23. <3315> 日本コークス　東証Ｐ　　-17.3 　　115　
24. <6584> 三桜工　　　　東証Ｐ　　-17.0 　　737　 全固体電池関連
25. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ　　-17.0 　　620　
26. <5101> 浜ゴム　　　　東証Ｐ　　-16.9　　6553　 宇宙開発関連
27. <5202> 板硝子　　　　東証Ｐ　　-16.7 　　507　
28. <3627> テクミラ　　　東証Ｓ　　-16.6 　　252　 人工知能関連
29. <5255> モンラボ　　　東証Ｇ　　-16.5 　　111　 人工知能関連
30. <4617> 中国塗　　　　東証Ｐ　　-16.5　　3940　
31. <7279> ハイレックス　東証Ｓ　　-16.5　　3345　
32. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　-16.4　　1023　
33. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ　　-16.1 　　784　 半導体製造装置関連
34. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ　　-16.0 　　231　
35. <9201> ＪＡＬ　　　　東証Ｐ　　-15.8　2718.5　 中東主要空港の閉鎖と原油高による影響を警戒
36. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ　　-15.5　　1118　
37. <1885> 東亜建　　　　東証Ｐ　　-15.4　　3580　 レアアース関連
38. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ　　-15.0　　1217　
39. <1447> ＳＡＡＦＨＤ　東証Ｇ　　-15.0 　　347　
40. <6310> 井関農　　　　東証Ｐ　　-14.9　　1817　
41. <5343> ニッコー　　　名証Ｍ　　-14.9 　　229　
42. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-14.9 　　149　
43. <1934> ユアテック　　東証Ｐ　　-14.7　　2761　
44. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ　　-14.6　　1283　 下水道関連
45. <196A> ＭＦＳ　　　　東証Ｇ　　-14.6 　　245　
46. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-14.5 　　212　
47. <6444> サンデン　　　東証Ｓ　　-14.5 　　165　 電気自動車関連
48. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　-14.3　　1060　 半導体関連
49. <6305> 日立建機　　　東証Ｐ　　-14.3　　6024　
50. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　-14.3　　1707　

