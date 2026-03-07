週間ランキング【値下がり率】 (3月6日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※3月6日終値の2月27日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ -48.7 121 利益確定売りや地合い悪化で軟調な展開続く
２. <3205> ダイドー 東証Ｓ -37.9 851 配当減額を嫌気
３. <4582> シンバイオ 東証Ｇ -25.3 121
４. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ -24.0 2759 レアアース関連
５. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ -23.9 1920.5 最大１４００億円の新株発行登録決議で需給悪化を警戒
６. <2033> コスピブル 東証EN -23.3 56880
７. <1515> 日鉄鉱 東証Ｐ -22.7 3235
８. <4151> 協和キリン 東証Ｐ -22.0 2251.5 ロカチンリマブの臨床試験を中止
９. <5998> アドバネクス 東証Ｓ -21.6 1862
10. <190A> コーディア 東証Ｇ -21.6 131
11. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -21.2 524
12. <5587> インバＰＦ 東証Ｇ -21.0 724
13. <8237> 松屋 東証Ｐ -20.2 2049
14. <5713> 住友鉱 東証Ｐ -19.8 10125 金相場の大幅反落を売り材料視
15. <3186> ネクステージ 東証Ｐ -18.7 3135
16. <5110> 住友ゴ 東証Ｐ -18.7 2262.5 タイヤ各社には原油高によるコスト増への懸念先行
17. <6504> 富士電機 東証Ｐ -18.0 11400 半導体関連
18. <5541> 大平金 東証Ｐ -18.0 3130 レアアース関連
19. <5105> ＴＯＹＯ 東証Ｐ -17.7 3975
20. <3905> データセク 東証Ｇ -17.5 1565 人工知能関連
21. <7885> タカノ 東証Ｓ -17.5 1194 半導体製造装置関連
22. <4062> イビデン 東証Ｐ -17.4 7880 シンガポール投資会社の保有割合が３．８０％に低下
23. <3315> 日本コークス 東証Ｐ -17.3 115
24. <6584> 三桜工 東証Ｐ -17.0 737 全固体電池関連
25. <7946> 光陽社 東証Ｓ -17.0 620
26. <5101> 浜ゴム 東証Ｐ -16.9 6553 宇宙開発関連
27. <5202> 板硝子 東証Ｐ -16.7 507
28. <3627> テクミラ 東証Ｓ -16.6 252 人工知能関連
29. <5255> モンラボ 東証Ｇ -16.5 111 人工知能関連
30. <4617> 中国塗 東証Ｐ -16.5 3940
31. <7279> ハイレックス 東証Ｓ -16.5 3345
32. <4199> ワンプラ 東証Ｇ -16.4 1023
33. <6166> 中村超硬 東証Ｇ -16.1 784 半導体製造装置関連
34. <6495> 宮入バ 東証Ｓ -16.0 231
35. <9201> ＪＡＬ 東証Ｐ -15.8 2718.5 中東主要空港の閉鎖と原油高による影響を警戒
36. <6366> 千代建 東証Ｓ -15.5 1118
37. <1885> 東亜建 東証Ｐ -15.4 3580 レアアース関連
38. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ -15.0 1217
39. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ -15.0 347
40. <6310> 井関農 東証Ｐ -14.9 1817
41. <5343> ニッコー 名証Ｍ -14.9 229
42. <6173> アクアライン 東証Ｇ -14.9 149
43. <1934> ユアテック 東証Ｐ -14.7 2761
44. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ -14.6 1283 下水道関連
45. <196A> ＭＦＳ 東証Ｇ -14.6 245
46. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -14.5 212
47. <6444> サンデン 東証Ｓ -14.5 165 電気自動車関連
48. <2962> テクニスコ 東証Ｓ -14.3 1060 半導体関連
49. <6305> 日立建機 東証Ｐ -14.3 6024
50. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ -14.3 1707
株探ニュース