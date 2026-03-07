週間ランキング【値上がり率】 (3月6日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月6日終値の2月27日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 97.5 403 人工知能関連
２. <6356> 日ギア 東証Ｓ 54.7 1824 対米投融資第２陣で原発建設が有力候補と伝わり関連株に思惑
３. <5985> サンコール 東証Ｓ 34.5 1632 電気自動車関連
４. <6834> 精工技研 東証Ｓ 32.8 28730 データセンター関連
５. <7859> アルメディオ 東証Ｓ 30.7 285
６. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 30.6 1446
７. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 29.8 793
８. <6176> ブランジスタ 東証Ｓ 29.6 1002 今期５０円の増配発表で投資マネー集中
９. <6189> Ｇキッズ 東証Ｓ 29.0 1085 株主優待新設を材料視
10. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ 24.5 117 人工知能関連
11. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 24.4 790 対米投融資第2弾として原発など検討と伝わり
12. <7800> アミファ 東証Ｓ 24.1 1528
13. <9399> ビート 東証Ｓ 24.0 31 仮想通貨関連
14. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 23.6 22590 半導体製造装置関連
15. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 23.1 24380 半導体製造装置関連
16. <9268> オプティマス 東証Ｓ 22.5 496
17. <6391> 加地テック 東証Ｓ 22.4 4650 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
18. <7980> 重松製 東証Ｓ 21.3 1088 防衛関連と次世代原子炉で活躍余地
19. <1671> ＷＴＩ原油 東証Ｅ 20.9 4135 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
20. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ 19.1 663.5
21. <4216> 旭有機材 東証Ｐ 18.5 6020
22. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東証Ｐ 18.3 453 ２月既存店売上高が２７％の大幅伸長
23. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN 18.2 2095 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
24. <6327> 北川精機 東証Ｓ 17.3 1938 新たな買い主体に思惑
25. <1690> ＷＴ原油 東証Ｅ 16.0 1861 中東緊迫化でＷＴＩ価格は８０ドル台に急上昇
26. <3994> マネフォ 東証Ｐ 15.9 3698 米ソフトウェア株買い戻しの流れに乗る
27. <1691> ＷＴガソリン 東証Ｅ 15.8 10460
28. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 15.8 11420
29. <4075> ブレインズ 東証Ｇ 15.5 976 製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化
30. <3673> ブロドリーフ 東証Ｐ 15.5 829 人工知能関連
31. <4588> オンコリス 東証Ｇ 15.4 3150 『ＯＢＰ－６０１』に関する研究開発支援の公表を材料視
32. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｐ 14.8 2801 人工知能関連
33. <277A> グロービング 東証Ｇ 14.7 2518 人工知能関連
34. <6787> メイコー 東証Ｐ 14.3 25110 電気自動車関連
35. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 14.3 383 ビットコインとゴールドを追加購入
36. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ 14.2 5600
37. <4052> フィーチャ 東証Ｇ 13.9 328 人工知能関連
38. <3358> Ｔｒａｉｌ 東証Ｓ 13.9 115 ３１年３月期に売上高２００億円目指す中計を策定
39. <1699> 野村原油 東証Ｅ 13.7 499.9 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
40. <2160> ジーエヌアイ 東証Ｇ 13.6 3590 米子会社ジャイア・セラピューティクスがカルジェンを買収
41. <7345> ＡＩＰＦ 東証Ｇ 13.5 1109
42. <5034> ウネリー 東証Ｇ 13.4 2754 人工知能関連
43. <4379> フォトシンス 東証Ｇ 13.3 494 フィジカルＡＩ領域の本格参入を材料視
44. <456A> ヒュマメイド 東証Ｇ 13.0 3650 中国子会社に関して現地法人の設立手続きが完了
45. <4591> リボミック 東証Ｇ 12.8 97
46. <6963> ローム 東証Ｐ 12.8 3243 デンソーが買収提案と伝わる
47. <6969> 松尾電 東証Ｓ 12.6 1126 宇宙開発関連
48. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 12.6 859 レーザーは防衛関連のコアテクノロジー分野
49. <3513> イチカワ 東証Ｓ 12.6 3985
50. <8894> レボリュー 東証Ｓ 12.5 54
