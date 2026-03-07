　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※3月6日終値の2月27日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ 　　97.5 　　403　 人工知能関連
２. <6356> 日ギア　　　　東証Ｓ 　　54.7　　1824　 対米投融資第２陣で原発建設が有力候補と伝わり関連株に思惑
３. <5985> サンコール　　東証Ｓ 　　34.5　　1632　 電気自動車関連
４. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　32.8 　28730　 データセンター関連
５. <7859> アルメディオ　東証Ｓ 　　30.7 　　285　
６. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　　30.6　　1446　
７. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　　29.8 　　793　
８. <6176> ブランジスタ　東証Ｓ 　　29.6　　1002　 今期５０円の増配発表で投資マネー集中
９. <6189> Ｇキッズ　　　東証Ｓ 　　29.0　　1085　 株主優待新設を材料視
10. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ 　　24.5 　　117　 人工知能関連
11. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　　24.4 　　790　 対米投融資第2弾として原発など検討と伝わり
12. <7800> アミファ　　　東証Ｓ 　　24.1　　1528　
13. <9399> ビート　　　　東証Ｓ 　　24.0　　　31　 仮想通貨関連
14. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　23.6 　22590　 半導体製造装置関連
15. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　23.1 　24380　 半導体製造装置関連
16. <9268> オプティマス　東証Ｓ 　　22.5 　　496　
17. <6391> 加地テック　　東証Ｓ 　　22.4　　4650　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
18. <7980> 重松製　　　　東証Ｓ 　　21.3　　1088　 防衛関連と次世代原子炉で活躍余地
19. <1671> ＷＴＩ原油　　東証Ｅ 　　20.9　　4135　 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
20. <1685> ＷＴエナジー　東証Ｅ 　　19.1 　663.5　
21. <4216> 旭有機材　　　東証Ｐ 　　18.5　　6020　
22. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　東証Ｐ 　　18.3 　　453　 ２月既存店売上高が２７％の大幅伸長
23. <2038> 原油先Ｗブル　東証EN 　　18.2　　2095　 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
24. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　17.3　　1938　 新たな買い主体に思惑
25. <1690> ＷＴ原油　　　東証Ｅ 　　16.0　　1861　 中東緊迫化でＷＴＩ価格は８０ドル台に急上昇
26. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ 　　15.9　　3698　 米ソフトウェア株買い戻しの流れに乗る
27. <1691> ＷＴガソリン　東証Ｅ 　　15.8 　10460　
28. <6492> 岡野バ　　　　東証Ｓ 　　15.8 　11420　
29. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ 　　15.5 　　976　 製造現場のヒューマノイドロボット活用実証で一部工程自動化
30. <3673> ブロドリーフ　東証Ｐ 　　15.5 　　829　 人工知能関連
31. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　15.4　　3150　 『ＯＢＰ－６０１』に関する研究開発支援の公表を材料視
32. <6027> 弁護士ＣＯＭ　東証Ｐ 　　14.8　　2801　 人工知能関連
33. <277A> グロービング　東証Ｇ 　　14.7　　2518　 人工知能関連
34. <6787> メイコー　　　東証Ｐ 　　14.3 　25110　 電気自動車関連
35. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　14.3 　　383　 ビットコインとゴールドを追加購入
36. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ 　　14.2　　5600　
37. <4052> フィーチャ　　東証Ｇ 　　13.9 　　328　 人工知能関連
38. <3358> Ｔｒａｉｌ　　東証Ｓ 　　13.9 　　115　 ３１年３月期に売上高２００億円目指す中計を策定
39. <1699> 野村原油　　　東証Ｅ 　　13.7 　499.9　 米イスラエルがイラン攻撃でＷＴＩ急伸
40. <2160> ジーエヌアイ　東証Ｇ 　　13.6　　3590　 米子会社ジャイア・セラピューティクスがカルジェンを買収
41. <7345> ＡＩＰＦ　　　東証Ｇ 　　13.5　　1109　
42. <5034> ウネリー　　　東証Ｇ 　　13.4　　2754　 人工知能関連
43. <4379> フォトシンス　東証Ｇ 　　13.3 　　494　 フィジカルＡＩ領域の本格参入を材料視
44. <456A> ヒュマメイド　東証Ｇ 　　13.0　　3650　 中国子会社に関して現地法人の設立手続きが完了
45. <4591> リボミック　　東証Ｇ 　　12.8　　　97　
46. <6963> ローム　　　　東証Ｐ 　　12.8　　3243　 デンソーが買収提案と伝わる
47. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ 　　12.6　　1126　 宇宙開発関連
48. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　12.6 　　859　 レーザーは防衛関連のコアテクノロジー分野
49. <3513> イチカワ　　　東証Ｓ 　　12.6　　3985　
50. <8894> レボリュー　　東証Ｓ 　　12.5　　　54　

株探ニュース