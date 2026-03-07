◆３月放送プログラム

※1月に行われた公開収録の模様からお届けします！

ビゼー作曲 〈アルルの女〉組曲から

第１組曲第４曲 カリヨン

第２組曲第４曲 ファランドール

ビゼー作曲（山中 惇史編曲） カルメン・ファンタジー forサクソフォン

チャイコフスキー作曲 バレエ組曲〈くるみ割り人形〉から

第4曲 トレパーク

第7曲 葦笛の踊り

第8曲 花のワルツ

指揮：角田鋼亮

サクソフォン：上野耕平



2026年1月28日 横浜みなとみらいホール



粗品と上野耕平さんの対談もお楽しみに！



粗品がサクソフォンに挑戦！

◆音楽監修 新井鷗子の演奏レビュー

上野耕平さん

変幻自在なサクソフォンの音。フルートのような透明感のある音、オーボエのような官能的な音、またあるときは朗々と歌うチェロのような低音まで、目をつぶって聴いているとひとつの楽器とは思えない多彩な音色を聴かせてくれました。とりわけ素晴らしいのは「カルメン・ファンタジー」の、まるで「一人オペラ」とでも言えるようなドラマティックな表現力。妖艶なカルメンの吐息、カルメンに翻弄されるホセの苦悩、ホセがカルメンを刺す衝撃のラストシーンまでが浮かび上がってきます。

◆演奏者



角田鋼亮（指揮）

東海高校卒業後、東京芸術大学大学院指揮科修士課程並びにベルリン音楽大学国家演奏家資格課程修了。2002年、安宅賞受賞。2008年、カラヤン生誕100周年記念の第4回ドイツ全音楽大学指揮コンクール第2位入賞。2010年、第3回マーラー指揮コンクールにおいて最終の6人に残った。これまでに、ベルリン・コンツェルトハウス管、ブランデンブルグ響、上海歌劇院管、札響、山響、仙台フィル、群響、N響、読響、都響、東響、東京フィル、日本フィル、新日本フィル、東京シティ・フィル、神奈川フィル、名古屋フィル、中部フィル、愛知室内オケ、アンサンブル金沢、京響、大阪フィル、日本センチュリー響、広響、九響等と共演している。2015年よりセントラル愛知交響楽団の指揮者を務め、2019年より常任指揮者に就任。2016-2020年大阪フィルハーモニー交響楽団指揮者、2018-2022年仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者を歴任するなど、いま日本で最も期待される指揮者の一人として各地にて活躍の場を拡げている。2016年「第11回名古屋ペンクラブ音楽賞」、2020年「令和元年度愛知県芸術文化選奨文化新人賞」「名古屋市文化振興事業団第36回芸術創造賞」を受賞。

現在、セントラル愛知交響楽団音楽監督を務めている。



上野耕平（サクソフォン）

茨城県東海村出身。8歳から吹奏楽部でサクソフォンを始め、東京藝術大学器楽科を卒業。在学中からプロとしてキャリアを積み、鮮烈なCDデビューを果たす。第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門第1位・特別大賞（史上最年少）。2014年第6回アドルフ・サックス国際コンクール第2位。現在、日本を代表するサクソフォン奏者として、NHK交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響楽団他、国内のほとんどのオーケストラとソリストとして共演。デビュー以来常に新たなプログラムに挑戦し、サクソフォンの可能性を最大限に伝えている。

自身の活動と並行してサクソフォン四重奏「The Rev Saxophone Quartet」、吹奏楽団「PANDA Wind Orchestra」としても精力的に活動し、クラシックと吹奏楽を両軸に、上野耕平ワールドを築き上げてきた。近年は、その音楽性をさらに指揮活動へと広げるほか、アウトリーチ活動も活発に行い情熱を注いでいる。NHK-FM「✕（かける）クラシック」の司会、テレビ「題名のない音楽会」「妄想トレイン」などメディアとの相性も良い。また、音楽以外にも鉄道と車をこよなく愛し、深く追求し続けている。最新ソロアルバムは『eclogue』（2025年4月発売）