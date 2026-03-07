フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では史上初の連覇となった。キス・アンド・クライではお馴染みのアイテムを掲げ、ファンの視線を奪った。

冒頭に4回転サルコーを決めるなど、華麗な演技で観客を魅了した中田。キス・アンド・クライでは、カメラの前でイエローのバナータオルを掲げた。プロ野球・ソフトバンクのスター選手、柳田悠岐のものだった。ソフトバンクファンとして知られ、昨年8月のジュニアグランプリ（GP）シリーズ第1戦ラトビア大会でも柳田のバナータオルを掲げるなど、風物詩となりつつある。

X上で反響が広がり「世界ジュニアで優勝して柳田悠岐さんのタオルを掲げる中田璃士さん…」「世界大会でもブレない中田璃士、やっぱり柳田悠岐のバナーを出す」「中田さんは柳田さんが好きすぎるだろ」「ここエストニアやぞ」「ギータのタオルあるんかいwwwww」「【朗報】ソフトバンク柳田悠岐、エストニア進出」などとコメントされていた。

SPでは89.51点をマーク。“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点だった。2位に20点差以上をつける圧勝劇を演じた中田は「今はとても幸せです」「Thank you so much！」と場内インタビューに英語で喜んだ。



