ティモシー・シャラメ、そばやアイスに舌鼓 来日オフショットを大量投稿！
A24製作の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のジャパンプレミア登壇のため来日を果たしたティモシー・シャラメが、インスタグラムでオフショットを大量投下した。
【写真】ティモシー・シャラメが来日オフショットを大量披露
ティモシーは日本時間3月6日にインスタグラムを更新。卓球人気の低いアメリカで卓球世界一を目指し、世界選手権の開催される日本への渡航費用を稼ぐために手段を選ばない主人公の姿を描いた本作にちなみ、「金もないのに日本に行く方法」とキャプションを付けて投稿。旅行先として日本に注目が集まる中、SNSでこの言い回しが使われているようだ。
投稿では、裏原宿で古着を大量に購入したと思しき写真から、テレビ番組出演の舞台裏と実際に映る自身の姿、そばをすする写真やアイスクリーム購入中の写真、ティモシー演じる主人公マーティの最大のライバル・エンドウを演じた川口功人（トヨタ自動車）と拳を交える（？）写真などをシェアしており、「お茶味のアイスクリームだって！！！ 楽しんで！」「エンドウに正義を！」「とってもカワイイ」などとコメントが寄せられている。
なお5日に行われた『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のジャパンプレミアには、主演＆プロデューサーを務めるティモシーのほか、監督・脚本のジョシュ・サフディや川口、スペシャルゲストとして窪塚洋介が登壇。「以前の来日でお会いした方もいて、とても感激しています。素晴らしい監督であるジョシュ・サフディの最新作だし、日本を代表する川口さんも出ています。特別な作品だから、ぜひ早く観てほしいですね」と集まったファンに向けてあいさつした。
ティモシーは本作で、3度目のアカデミー賞候補となっており、初受賞に期待がかかっている。
引用：「ティモシー・シャラメ」Instagram（＠tchalamet）
